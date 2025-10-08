Victoria’s Secret anuncia la presencia de Karol G en su próximo desfile

Suscríbete a nuestros canales

La cantante paisa, Karol G, acaba de escribir un nuevo capítulo histórico en su carrera. Victoria’s Secret la eligió como acto principal para su esperada pasarela del 2025, lo que la convierte en la primera colombiana en ocupar ese puesto de honor.

El anuncio oficial vino de la propia marca en redes: “Dijimos que este año íbamos a hacerlo en grande y lo cumplimos. KAROL G, bienvenida al escenario del Victoria’s Secret Fashion Show”.

Esta gran noticia llega luego de que la reggaetonera se luciera en el medio tiempo del reciente partido de la NFL en Brasil y, luego rompiera con sus presentaciones en el icónico cabaret Crazy Horse de París.

Karol G se lucirá en el desfile

Que una estrella del reggaetón encabece un desfile de lencería puede parecer un giro radical, pero tiene lógica. El auge de los ritmos urbanos y la conexión emocional con el público joven la hacen opción estratégica para Victoria’s Secret.

En este sentido, la intérprete de “Pero tú” se adapta a la grandeza de este Fashion Show, gracias a todo lo que ha logrado en los últimos años, incluyendo el éxito de su último álbum “Tropicoqueta”, el cual resalta la magia de los ritmos latinos.

Tras conocerse la noticia, ‘La Bichota’ dijo a Billboard: “Presentarme en el desfile de Victoria’s Secret ha sido un sueño para mí desde que tengo memoria”. Por su parte, los fans enloquecieron y celebraron su participación.

El tan esperado VS Fashion Show

El Victoria’s Secret Fashion Show ha regresado con energía renovada tras su receso, y en esta edición busca combinar moda, musculatura mediática y música con fuerza global.

La gala se realizará el miércoles 15 de octubre de 2025 en Nueva York, con transmisión en vivo por Prime Video, YouTube, Instagram y TikTok. La colombiana no actuará sola, en el cartel también están confirmadas Madison Beer, Missy Elliott y el grupo K-pop TWICE.