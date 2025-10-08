Patch Adams retirado de las Breeders’ Cup por estos motivos

Suscríbete a nuestros canales

La noticia se pudo conocer durante la tarde de este martes 7 de julio que el Patch Adams, propiedad del WinStar Farm y CHC Inc se perderá la temporada, debido a una lesión durante los entrenamientos con miras a participar en la edición 42 del campeonato de Criadores a correrse a finales de este mes en Del Mar.

Breeders’ Cup: Patch Adams se perderá la gesta por lesión

Durante la tarde de este martes se pudo conocer que Patch Adams, sufrió una lesión durante el entrenamiento con miras a la Breeders' Cup. Patch Adams, múltiple ganador de Grado 1 propiedad del WinStar Farm y CHC Inc., no competirá como estaba previsto y se ha retirado a WinStar Farm para la temporada de cría de 2026. El precio del semental se anunciará más adelante.



El Dr. Larry Bramlage del Rood and Riddle Equine Hospital, indicó que Patch Adams tuvo una fractura condilar lateral simple en su pata trasera derecha. Lesión que sanará muy bien y no le impedirá cumplir el rol de semental para la temporada 2026.

El hijo de Into Mischief se convirtió rápidamente en uno de los mejores velocistas del país durante su segunda temporada bajo la tutela del entrenador Brad Cox. El potro dominó durante el verano en Saratoga, consiguiendo dos victorias consecutivas de Grado 1. Ganó de forma impresionante tanto el Woody Stephens Stakes (G1) como el H. Allen Jerkens Memorial S. (G1), consolidando su posición en la cima de la división.

Patch Adams ganó cuatro de siete competencias, estuvo invicto (tres de tres) y acumuló $772,585. Patch Adams es por el semental líder Into Mischief de la yegua ganadora de stakes Distorted Humor Well Humored.