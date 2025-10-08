Barnavara cerró el espectáculo en ParisLongchamp clasificatoria para las Breeders’ Cup

Suscríbete a nuestros canales

El Prix de l'Opera Longines (Gr1) del domingo se presentó con un ambiente abierto y el final, previsible con Barnavara, propiedad del Alpha Racing, aferrándose a la victoria, superando a See The Fire, hija del clasificado semental estrella Sea The Stars, para la entrenadora Jessica Harrington, que había brillado en el Blandford del mes pasado, para imponerse en esta oportunidad por un cuello y co nsegui su puesto para la Breeders' Cup Filly & Mare Turf.

Con final cerrado entre las participantes del Prix de l'Opera Longines (Gr1) carrera que cerró la jornada del domingo en ParisLongChamp, con una vitoria de Barnavara con menos de un cuerpo en la meta, para conseguir un puesto automático para la Breeders' Cup Filly & Mare Turf, sin embargo, está en duda su participación. Su entrenadora, Jessica indicó a los medios "Hoy era el gran objetivo y no habíamos planeado nada más allá", dijo. "Ha seguido mejorando a lo largo del año y, una vez más, hoy ha dado un paso al frente. Es una potra con una zancada enorme a la que le encanta ir hacia adelante y marcar el ritmo. Hoy estuvo muy valiente y los resistió a todos".

Derrotada por menos de un cuerpo cuando quedó tercera en la Debutante siendo juvenil, la inexperta Barnavara solo comenzó a despuntar como la potencia que es ahora al vencer al talentoso Red Letter de Juddmonte en el Kooyonga Stakes de Navan, clasificado en una milla, a principios de junio. A continuación, en el Jannah Rose Stakes de Al Shira'aa Racing (G3) de 10 furlongs en Naas ese mismo mes, fue tercera bajo penalización en el Snow Fairy Stakes de The Curragh (G3), de nueve furlongs, en agosto, antes de recuperarse con fuerza en el Irish Champions Weekend.

Andrew Balding y Patrick Twomey, propietario de la hija de Calyx en la yegua Alfea por Kentucly Dynamite, están pensando en Del Mar. Esta potra de tres años dejó crono de 125”2 para dos mil metros en pista de grama y colocó su récord en cinco victorias en 13 presentaciones. Esta fue su primera victoria en el Grupo 1.