Iron Orchard mantuvo su invicto en final dramático en el Frizette (G1) por $400.000

El circuito de Aqueduct, donde se corre el Meeting de Belmont at the Big A se desarrolló la edición 78 de la prestigiosa Frizette S. (G1) en la cual Iron Orchard se fajo en la raya para mantener el invicto en tres presentaciones en final de película sobre Rileytole, con una ventaja de nariz.

Kentucky Oaks: Iron Orchard con Joel Rosario mantuvo el invicto

Iron Orchard, criada en New York por CSLR Racing Partners y RA Hill Stable, manejó una vez más su carrera remontando desde afuera en la recta y manteniendo a raya a Rileytole por una nariz para capturar el Frizette (G1) del sábado, $400,000 para potrancas de 2 años disputado en una milla de una vuelta en la tierra en Belmont en el Big A.

A pesar de no ser una prueba directa para las Breeders, logró un crédito de $30,000 para las cuotas de inscripción de la Breeders' Cup Juvenile Fillies (G1) y sumó 10 puntos clasificatorios para la Kentucky Oaks (G1) del año 2026, a correrse en Churchill Downs.

Tras ganar sus dos primeras carreras Iron Orchard demostró versatilidad al remontar desde atrás para mejorar su marca a 3 de 3 con el entrenador Danny Gargan. Bajo la conducción segura del miembro del Salón de la Fama Joel Rosario.

Iron Orchard, desde la partida se ubicó detrás de las primeras fracciones de la favorita Carmel Coast mientras lideraba el grupo de 10 potras a través de un cuarto de milla de apertura en 22.49 segundos, la mitad en 44.84 y tres cuartos en 1:09.25 en la pista rápida.

Al salir de la curva final, Carmel Coast mantuvo el liderato antes de que Steer Clear tomara el relevo desde el exterior. Pero la breve ventaja se vio truncada cuando Rileytole se abalanzó sobre la baranda mientras Iron Orchard realizaba una fuerte maniobra para el último 100 metros, con Iron Orchard imponiéndose al llegar a la meta en 1:35.97 y manteniéndose invicto.

Iron Orchard, es una hija de Authentic en la yegua Onebrethatatime por Brethren, que mejora su récord en el banco por $352.000 para sus conexiones del CSLR Racing Partners y R. A. Hill Stable. Con esta victoria suma 10 puntos para el Kentucky Oaks. Su escolta Rileytole, cinco puntos, luego llegaron Five Bars, Steer Clear y Lovely Christina, que sumaron 3, 2 y 1, respectivamente.