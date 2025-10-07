Jinetes venezolanos consiguen doblete en el hipódromo de Chile

Suscríbete a nuestros canales

El sábado el hipódromo de Chile, celebró la jornada del “Sábado de Campeones” con un total de 25 emocionantes carreras en el circuito Palmeño. La jornada estelar los jinetes venezolanos Wilbert León y Jesús Pimentel, visitaron el parque de vencedores.

La sexta carrera del programa reservada para caballos de 3 y más años en distancia de 1.200 metros en pista de arena. Wilbert León, le tocó guiar al ejemplar Besa Kiss en sensacional conducción. Partiendo desde el último lugar en esta prueba sprint, León pudo conservar la calma, hasta entrar al derecho para atropellar por centro de cancha y alcanzar el triunfo de manera fácil con una atropellada desde el último lugar, para dejar crono de 72”.

Besa Kiss, es un ejemplar hijo del semental argentino Hinz en la yegua Kiss The Hurricane por Hurricane Cat, nacido y criado en el Haras Bucarest, sumó su quinta victoria en campaña de 53 presentaciones. Presentó Harrison Adonis para los colores del Stud Hansriel. Para Wilbert León, significó la victoria 22 en el hipódromo de Chile, y el número 32 entre los circuitos ubicados en Chile.

Jesús Pimentel, entre tanto lució sus mejores condiciones sobre el ejemplar Te Voy A Olvidar en carrera disputada en 1.200 metros en pista de arena. Jesús Pimentel, aprovechó la velocidad inicial de su conducido Te Voy A Olvidar, para colocarse entre los cinco primeros del marcador, siempre pegado al riel interno y esperando el momento oportuno para llamar a correr a su conducido, observó parciales de 22,4 y 45,3.

Te Voy A Olvidar, junto a su jinete esperaron la recta final, para buscar un claro por centro de cancha para tomar la delantera y nunca soltarla hasta la meta, para llegar a la raya con una ventaja de pescuezo y para el reloj en 72” para 1.200 metros.

Te voy A Olvidar, es un ejemplar hijo del semental Van Nistelrooy en la yegua Cappadora por Medaglia D’Oro, nacido y criado en el Haras Dadinco, sumó su quinta victoria en campaña de 57 presentaciones. Presentó Rafael Bernal para los colores del Stud Santa Ana. Para Jesús Pimentel, significó la primera victoria en el hipódromo de Chile, y el número 7 entre los circuitos ubicados en Chile.