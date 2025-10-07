¡Que sensacional montura milimétrica! Samuel Marín sorprende con pagos de $54 y $10 por ganador en New York

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo en el meeting de Belmont at the Big A se llevó a cabo una reunión de nueve carreras en la cual el jinete venezolano Samuel Marín, alcanzó dos victorias espectaculares. La primera de ellas luciendo una atropellada desde el antepenúltimo lugar y la otra casi de punta a punta hasta la meta, usando todos sus recursos para mantener a raya a sus rivales.

Samuel Marín destaca entre los mejores

La cuarta carrera del programa fue reservada para un Maiden Special Weight para juveniles de dos años, en la cual el triunfo le correspondió al ejemplar Newtown Pike, que desde la partida se ubicó entre las tres últimas del pelotón. Mientras que la veloz Fort he Ladies, marcaba el ritmo de carreras hasta el final, Marin en las botas Newtown Pike, inició fuerte avance por líneas internas desde el penúltimo lugar entrando al derecho.

Cuando parecía que Fort he Ladies, conseguía la victoria apareció Newtown Pike con Samuel Marín, por líneas internas para alcanzar en la raya y sorprender con un pago de $54,04 a ganador, $15.38 a placé y $9.46 a show, eclipsando el reloj 71”1 para 1.200 en pista de arena. Presentó Lindsay Schultz, para los colores de Choctaw Racing Stable.

Luego en la novena competencia, última de la jornada dominical, en atropellada sostenida en la recta final, pero ahora corriendo más cerca y detrás de la velocidad. Marín en el lomo y con las riendas de Getting Serious, luego de ver los primeros parciales de la carrera, esperó la recta final para mover a su conducida y avanzar por el medio de la pista para tomar la punta y lograr el triunfo por una ventaja no mejor a dos largos.

Getting Serious,es una potra de dos años que se llevó esta victoria en un Maiden Special Weight por $85.000, para la entrenadora Claude McGauhey III, quien presentó para los colores de Stuart Janney III.

Samuel Marín, tiene compromisos este martes en el hipódromo de Parx Racing. El miércoles y jueves, estará en Delaware Park. El fin de semana estará activo una vez más en Belmont at the Big A. Para la fecha, el jinete venezolano colecciona 177 victorias en la temporada y 378 de por vida en Estados Unidos.