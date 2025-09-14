Samuel Marín gana cuatro carreras en el cierre del meeting de Monmouth Park

Suscríbete a nuestros canales

El jinete venezolano Samuel Marin, recientemente campeón del mitin en Tampa Bay Downs, ha tenido una campaña formidable en su tercer año en el hipódromo de Monmouth Park, ubicado en Oceanport, Nueva Jersey. Marín quien está en su cuarto año en Estados Unidos, en la jornada de hoy domingo consiguió seguir su constante crecimientos en número personales tras conseguir cuatro victorias de las nueve montas que realizó

El jinete criollo Samuel Marín, lució dominante en la jornada de este domingo en el hipódromo de Monmouth Park, donde fueron celebradas un total de nueve carreras, de las cuales el jinete criollo consiguió ganar hasta en cuatro ocasiones y lo más interesante es que lo hace de manera consecutiva. Lo que indudablemente lo convirtió una vez más en el piloto más destacado de la jornada.

La jornada del domingo comenzó con victoria en la segunda carrera con el ejemplar (yegua) Champagne Mischief para el entrenador Kathleen Demasi por un claiming de $18.025. Esta prueba se corrió en distancia de 1.200 metros en pista de arena con registro de 1:12.32. Abonó en la taquilla $4.60 a ganador.

En la tercera le tocó guiar a la victoria al ejemplar D’tiger Lily para el entrenador Tony Wilson, por un Claiming de $22,050. La ganadora dejó en la taquilla un pago de $9.80 a ganador y crono de 1:11.56 para la distancia de 1.200 metros. En beneplácito del Stud “Joan And Nick Sacco”.

Un inspirado Samuel Marín, a partir de la cuarta carrera hilvanó una racha de tres triunfos consecutivos por intermedio de la yegua Midnite Ginny en recorrido de 1.100 metros, entrenada de José Lozano Sanchez que fue capaz de ganar un Maiden Special Weight de $52.500, y un pago de $7.80 a ganador, $4.00 a placé y $3.20 a show.

La cuarta y última victoria de la tarde fue en la quinta carrera en la disputa de un Allowance Optional Claiming en recorrido de 1.700 metros y en el lomo del ejemplar Sand Pipes de la entrenadora Lindsay Shultz, visita nuevamente el recinto de ganadores. En esta ocasión el dividendo fue de $4.40 a ganador, $2.40 el place y $2.20 show.

Con estas victorias el jinete venezolano Samuel Marín, completó un total de 168 en lo que va de año, para un gran total de 369 primeros. En el mitin de Monmouth Park, que finalizó este 14 de septiembre, acumuló un total de 66 triunfos para ocupar el segundo lugar detrás de su colega Paco López que cerró con 86. Cabe destacar que en cuanto a dinero producido Marín fue superior ya que acumuló un total de $2,882,804.