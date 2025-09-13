¡Histórico! Javier Castellano iguala el récord de Jerry Bailey en el podio de los jinetes más ganadores

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Aqueduct, sede del Belmont at The Big A, fue testigo de una jornada memorable para el jinete venezolano Javier Castellano. Este sábado, en un día con 11 carreras, el zuliano igualó el récord de victorias de una de las mayores leyendas de la fusta estadounidense: Jerry Bailey.

El histórico triunfo llegó en la sexta carrera, una prueba en la pista de arena especial para ejemplares de dos años. Castellano, con la misión de lograr ocho montas destacadas, se subió al lomo del potro castaño Day One Starter, entrenado por Claude Mc Gaughey. En un recorrido de 1.300 metros, el criollo llevó a su ejemplar a la victoria, una que no solo le dio un dividendo de $9.44 a ganador, sino que lo catapultó a un lugar de honor en el panteón del hipismo.

Este logro fue particularmente significativo, ya que Day One Starter volvía a las pistas después de 57 días de inactividad. El triunfo no solo llenó de satisfacción a Castellano, sino también a los allegados del stud Wilson Family Stables.

Con esta victoria, Castellano, el segundo jinete con mayor producción de dinero en la hípica estadounidense, se sitúa en la posición 23 del ranking histórico por triunfos, ahora con un total de 5.893 visitas al recinto de ganadores. Este número le permite empatar la marca del ya retirado Jerry Bailey.

El cuatro veces ganador del prestigioso Eclipse Award de forma consecutiva y miembro del Salón de la Fama ha logrado esta hazaña en poco más de 33 mil actuaciones, con una producción que supera con facilidad los 400 millones de dólares. Su exitosa carrera en Estados Unidos comenzó en 1997.

Este notable desempeño de Castellano, digno de múltiples reconocimientos y motivo de orgullo para su natal Venezuela, será honrado de manera especial en su país. Las autoridades hípicas de La Rinconada anunciaron que en el mes de diciembre un selectivo llevará su nombre, en un merecido homenaje a este campeón.

El jinete zuliano no se detiene. Para la próxima jornada, tiene programadas dos montas más en el óvalo de Aqueduct, con el firme propósito de dejar atrás a Jerry Bailey y continuar su ascenso en la historia de la hípica mundial.