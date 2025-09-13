En final de foto: Argos gana el Summer Stakes (G1) y se va directamente para la Breeders’ Cup Juvenile

Este sábado 13 de septiembre se corrió en el Hipódromo de Woodbine en Ontario, Canadá la edición 2025 del Summer Stakes (G1), a la altura de la sexta competencia de su jornada de programación.

El llamado fue para ejemplares de dos años, en distancia de una milla en pista de grama más una premiación a repartir de $500.000.

Hay que destacar que el Graded Stakes es una clasificatoria para la Breeders’ Cup Juvenile (G1) como parte del calendario de la Breeders Cup World Challenge: Win and You’re In.

Argos: Triunfo Summer Stakes (G1) Flavien Prat Woodbine

Desde el momento de la partida el dosañero Marcus J (número 8) comandó la prueba por dentro junto a Casson (número 7) que venía a perseguirlo por fuera por lo que fueron los que marcaron los parciales en 23’’26 para los 400 y 48’’14 en 800.

Al giro de la última curva en 1.12’’38 en los 1.200, Casson pasó a liderar la carrera y un veloz Wild Desert (IRE) (número 10) se venía en atropellada por el centro, pero lo sorprendió por fuera Argos (número 1), conducido por el reconocido jinete francés Flavien Prat, y fue el dosañero que cruzó al espejo para llevarse la victoria del Summer Stakes (G1) en un final totalmente cerrado y de foto. El tiempo total fue de 1.36’’90 para el recorrido de la milla.

Argos fue entrenado por Riley Moot y defendió con los colores de David S. Romanik. Abonó un excelente dividendo de $15,70 a ganador, $5,10 el place Y $3,60 el show.

Cupo directo: Breeders’ Cup Juvenile Del Mar 2025

Con este triunfo, el potrillo Argos se ganó su cupo de forma directa para participar en la Breeders’ Cup Juvenile (G1) que se realizará entre los días 31 de octubre y 1 de noviembre en Del Mar, California, Estados Unidos.