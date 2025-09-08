La emoción continua este fin de semana con las clasificatorias para la Breeders' Cup

Suscríbete a nuestros canales

Un total de ocho carreras clasificatorias formarán parte de la prestigiosa serie "Win and You’re In" (Gana y estás dentro) de la Serie Breeders' Cup Challenge en Estados Unidos, correspondiente al Campeonato de Criadores. De estas, tres se disputarán en el histórico hipódromo de Woodbine, en Canadá. Otras tres en el renombrado circuito de Leopardstown y dos más en Curragh Racecourse, estos dos últimos circuitos ubicado en Irlanda.

Breeders' Cup tendrá ocho clasificatorias

En estas competencias, los mejores purasangres del país lucharán por asegurar un lugar gratuito en la gatera de salida del Campeonato Mundial Breeders' Cup 2025, que se llevará a cabo los días 31 de octubre y 1 de noviembre en Del Mar, California.

Esta serie es clave para los propietarios y entrenadores que buscan garantizar la participación de sus caballos en uno de los eventos más importantes del calendario hípico mundial, donde se reúnen los mejores ejemplares para competir por premios millonarios y prestigio internacional.

El hipódromo de Woodbine, ubicado en Ontario, Canadá, albergará tres pruebas clasificatorias, a correrse en la jornada sabatina. Summer S. (G1), Natalma S. (G1) y el Rogers Woodbine Mile (G1), que otorgan puestos directos para la Breeders’ Cup Juvenile Turf, Breeders’ Cup Juvenile Fillies Turf, y Breeders’ Cup Mile, respectivamente.

En Leopardstown, ubicado en Dublin, Irlanda, el mismo sábado 13 de septiembre, se corre el The KPMG Champions Juvenile S. (G2), The Royal Baharain Irish Champion S. (G1), y Coolmore América “Justifay” Matron S. (G1), competencias que garantiza un puesto en la Breeders’ Cup Juvenile Turf, Breeders’ Cup Turf y Breeders’ Cup Filly & Mare Turf, respectivamente.

Mientras que en el hipódromo de Curragh Racecourse, ubicado en Kildare, Irlanda, el domingo se correrán las dos últimas clasificatorias de la semana. Se trata del Moyglare Stud S. (G1) clasificatoria para la Breeders’ Cup Juvenile Fillies Turf. De igual manera se corre el Bar One Flying Five S. (G1) que asigna un lugar para la Breeders’ cup Turf Sprint.