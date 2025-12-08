Hipismo

Jinetes venezolanos dominan la jornada en Tampa Bay Downs con seis victorias

Samuel Marín comandó la tarde con un triplete, liderando la legión criolla que se llevó más de la mitad del programa

Por

Saúl García
Lunes, 08 de diciembre de 2025 a las 11:46 am
Tampa Bay Downs
.La programación del sábado en el hipódromo de Tampa Bay Downs contó con 11 carreras que se disputaron a partir de las 12 del mediodía y tuvo como protagonistas a los jinetes venezolanos, en especial, al campeón del meeting anterior, Samuel Marín.

Venezolanos que ganaron el sábado en Tampa Bay Downs

La racha inició en la primera competencia a través de Samuel Marín y el ejemplar Teddy Bear, en un Maiden Claiming de $21,500. Cubrieron 1.200 metros en un tiempo de 1:24.4 (84'4), generando dividendos de $4.60 a ganador, $2.80 el place y $2.20 el show

                           .

Luego, en la tercera carrera, le llegó el turno de la victoria a César González con la potra de dos años Ridgie, de la entrenadora María Bowersock, en un Starter Optional Claiming de $36,500. El tiempo para los 1.400 metros en arena fue de 1:23.4 (83'4), y pagó $6.60 a ganador.

                          

Seguidamente, en la cuarta prueba, un Maiden Claiming de $21,500, Cipriano Gil logró el triunfo con la potra Inde Rose en una distancia de 1.600 metros sobre grama. El tiempo fue de 1:40.0 (100' flat) y dejó un dividendo de $10.20 a ganador, $4.80 el place y $2.80 el show.

                         

La racha continuaría en la quinta carrera, con el segundo lauro del sábado para Samuel Marín, esta vez con Hades, en un Allowance de $56,500 para ejemplares de tres años y más. El recorrido de 1.600 metros en arena se completó en 1:39.2 (99'2), con un pago de $6.00 a ganador, $2.80 el place y $2.20 el show.

                         

Marín completaría el triplete en la séptima competencia por medio de Lightscape, en un Maiden Special de $55,000. El tiempo oficial fue de 1:11.1 (71.1 segundos) para 1.200 metros, generando un dividendo de $6.40 a ganador, $4.20 el place y $3.00 el show.

                       

Por último, en la octava prueba sabatina, Sonny León visitó el círculo de ganadores con Tallmar, en otro Maiden Special del programa. El tiempo de la carrera fue de 1:10.2 (70'2) y pagó $7.00 a ganador, $4.20 el place y $3.40 el show.

                        

Lunes 08 de Diciembre de 2025
Hipismo