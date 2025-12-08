Jinetes venezolanos dominan la jornada en Tampa Bay Downs con seis victorias

Suscríbete a nuestros canales

.La programación del sábado en el hipódromo de Tampa Bay Downs contó con 11 carreras que se disputaron a partir de las 12 del mediodía y tuvo como protagonistas a los jinetes venezolanos, en especial, al campeón del meeting anterior, Samuel Marín.

Venezolanos que ganaron el sábado en Tampa Bay Downs

La racha inició en la primera competencia a través de Samuel Marín y el ejemplar Teddy Bear, en un Maiden Claiming de $21,500. Cubrieron 1.200 metros en un tiempo de 1:24.4 (84'4), generando dividendos de $4.60 a ganador, $2.80 el place y $2.20 el show

.

Luego, en la tercera carrera, le llegó el turno de la victoria a César González con la potra de dos años Ridgie, de la entrenadora María Bowersock, en un Starter Optional Claiming de $36,500. El tiempo para los 1.400 metros en arena fue de 1:23.4 (83'4), y pagó $6.60 a ganador.

Seguidamente, en la cuarta prueba, un Maiden Claiming de $21,500, Cipriano Gil logró el triunfo con la potra Inde Rose en una distancia de 1.600 metros sobre grama. El tiempo fue de 1:40.0 (100' flat) y dejó un dividendo de $10.20 a ganador, $4.80 el place y $2.80 el show.

La racha continuaría en la quinta carrera, con el segundo lauro del sábado para Samuel Marín, esta vez con Hades, en un Allowance de $56,500 para ejemplares de tres años y más. El recorrido de 1.600 metros en arena se completó en 1:39.2 (99'2), con un pago de $6.00 a ganador, $2.80 el place y $2.20 el show.

Marín completaría el triplete en la séptima competencia por medio de Lightscape, en un Maiden Special de $55,000. El tiempo oficial fue de 1:11.1 (71.1 segundos) para 1.200 metros, generando un dividendo de $6.40 a ganador, $4.20 el place y $3.00 el show.

Por último, en la octava prueba sabatina, Sonny León visitó el círculo de ganadores con Tallmar, en otro Maiden Special del programa. El tiempo de la carrera fue de 1:10.2 (70'2) y pagó $7.00 a ganador, $4.20 el place y $3.40 el show.