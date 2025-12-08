Hipismo

Junior Alvarado regresa con victoria a Gulfstream Park tras nueve meses

El fusta venezolano no competía en Hallandale Beach desde marzo.

Por

Saúl García
Lunes, 08 de diciembre de 2025 a las 09:44 am

Gulfstream Park
La tarde de este domingo en el hipódromo de Gulfstream Park contó con la presencia del jinete venezolano Junior Alvarado, quien no montaba en dicho recinto desde el pasado mes de marzo, cuando participó en el inicio del camino de Sovereignty rumbo al Kentucky Derby.

Alvarado gana en Gulfstream después de nueve meses

En la séptima competencia de la jornada dominical se disputó un Maiden Claiming de $38,000 para potras de dos años, en un recorrido de 1.200 metros en arena. La victoria fue para la dosañera Better With Vino, entrenada por Anthony Margiotta Jr., que completó la distancia en 1:12.0 (72' flat). La yegua pagó $12.60 a ganador, $4.20 el place y $2.80 el show.

                               

Alvarado regresa así a Hallandale Beach, pista donde a principios de año inició su camino con Sovereignty hacia el Kentucky Derby (Grado I), carrera que posteriormente ganaría. Su último triunfo en Gulfstream Park se había registrado el pasado 22 de marzo con Vino Frizzante en un Maiden Special de $94,000.

El jinete venezolano acumula ahora un total de 108 victorias en la presente temporada, superando ya las 105 que logró durante todo el año 2024.

 

