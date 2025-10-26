Junior Alvarado logra doblete en el festival Empire Showcase Day en Aqueduct

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 25 de octubre, el Hipódromo de Aqueduct en New York, se celebró el día del Empire Showcase Day que, consistió en la reunión del Fall de Belmont At The Big A y contó con una programación de 11 competencias.

Junior Alvarado: Doblete Belmont At The Big A Aqueduct

El jinete venezolano Junior Alvarado tuvo un total de cinco compromisos de montas de las cuales, cuatro fueron de Graded Stakes con premio a repartir de $200.000.

Durante la jornada, el “Junior de Venezuela” brilló con un doblete en el circuito de Nueva York.

El primero de ellos lo consiguió a la altura de la octava competencia que fue el Iroquois Stakes con la tordilla seisañera Sterling Silver (número 8), presentada por William Mott, dejó crono de 1.15’’09 para el recorrido de seis y medio de furlones (1.300 metros) y abonó un dividendo de $6,00 a ganador, $4,14 el place y $2,34 el show.

Mientras que, en la undécima y última carrera, el ganador de la Doble Corona Norteamericana 2025, se tomó la foto con el potro tresañero Oat Coutour (número 1), entrenado por Chris Englehart para un Maiden Special Weight de $80.000 para el lote de ejemplares de tres y más años. Registró el tiempo en 1.36’’72 para la distancia de la milla y dejó un dividendo de $8,16 a ganador, $3,82 el place y $2,88 el show.

Con estas victorias, el látigo criollo suma 97 victorias en este año 2025, es decir está a tres para llegar a los 100 lauros de la presente temporada y lleva acumulado un total de 2.292 fotografías en su carrera profesional en la Unión Americana.

Para este domingo 26 de octubre, el jockey criollo tendrá un total de 3 montas en la primera, sexta y octava carrera.