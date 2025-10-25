Jinetes venezolanos generan una jugosa exacta de más de $120 en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Gulfstream Park, que celebra su Sunshine Meet desde el pasado mes de septiembre, presentó este sábado una atractiva programación de once carreras. La jornada en el óvalo de Florida dejó una sorpresa en su tercera competencia, un Maiden Claiming de $29.000, exclusivo para ejemplares purasangres de dos años sobre 1.200 metros en pista de arena.

La victoria correspondió al debutante Chicken Dance, un zaino de dos años que causó sensación. El ejemplar, pensionado por el entrenador Fernando Abreu, se impuso con la monta del jinete venezolano Cipriano Gil. El binomio marcó un tiempo oficial de 1:13.55 para generar un dividendo sorpresivo de $26,00 a ganador $10,00 el place y $7,80 el show.

Récord impecable y alto dividendo: Ganador Estados Unidos

Chicken Dance, un dosañero nacido el 6 de marzo de 2023, es producto del semental Neolithic en Gator Hall (por Graeme Hall). Con esta actuación, el zaino consigue su primera victoria en igual número de presentaciones, un registro impecable. El triunfo significó los primeros $14.400 en ganancias para sus allegados del Stud Tom Mccrocklin.

Duelo de venezolanos y exacta millonaria: Gulfstream Park

El segundo puesto de la carrera lo ocupó el ejemplar Don't Go Astray, conducido por el jinete profesional Leonel Reyes Ramos. Este ejemplar devolvió un pago de $10.00 al place y $6.60 al show.

La combinación de los ejemplares montados por los dos jockeys criollos (Gil y Reyes Ramos) definió la exacta de la competencia, que resultó ser altamente rentable. El dividendo por acertar la dupla fue de $127.40 en los tickets, cerrando una memorable carrera para los profesionales venezolanos y los apostadores.