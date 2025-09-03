Este viernes abre el Sunshine Meet de Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

El Sunshine Meet de Gulfstream, de 36 días de duración, arranca con un programa de nueve carreras el viernes 5 de septiembre. La hora de inicio es a las 12:50 p. m. Este mitin que sirve de antesala del Championship Meet, el mejor mitin de invierno en Estados Unidos contará con 17 pruebas selectivas, entre las cuales como prueba de alto valor está el Princess Rooney (G3) de $200,000 que forma parte de la serie Breeders' Cup Win and You're In'

El calendario selectivo de carreras de Sunshine Meet comenzará el sábado con la primera etapa de la serie FTBOA Florida Sire Stakes 2025 para potros de dos años con sementales acreditados de Florida. El Dr. Fager, con un premio de $100,000, y el Desert Vixen, con un premio de $100,000, para potras, encabezarán conjuntamente el programa de 11 carreras del sábado.

La Princess Rooney (G3) de $200,000, una carrera de la serie Breeders' Cup Win and You're In' que otorga al ganador un lugar con tarifa paga en el Filly & Mare Sprint (G1) de $1 millón el 1 de noviembre en Del Mar, a correrse el 20 de septiembre. La ganadora del año pasado en recorrido de 1.400 metros para potrancas y yeguas fue ganada por Soul of an Angel entrenada por Joseph, que luego ganó el Filly & Mare Sprint en Del Mar.

El Sunshine Meet, contará además de la presencia de los jinetes y entrenadores venezolanos que hacen vida cada año en el circuito floridense. Este mitin culminará el domingo 23 de noviembre. Un día antes se correrá la última selectiva el Juvenile Sprint, para juveniles de dos años en recorrido de 1.300 metros valorada en 75 mil dólares.

El pasado año, Emisael Jaramillo fue nuestro mejor representante con 28 victorias, seguido por Leonel Reyes Ramos con 22. En cuanto los entrenadores José Francisco D’Angelo, escoltó Saffie, con 23 priemeros, luego Víctor Barboza Jr., con 15 visitas al parque de vencedores.