Christophe Soumillon será el jinete de este otoño ante la ausencia por lesión de Ryan Moore

Luego de la lesión de fémur del jinete Ryan Moore, que le impidió seguir montando en Courragh, este fin de semana en Irlanda, que lo mantendrá fuera de competencia durante el resto de temporada. Esto obligó al entrenador británico acudir a una nueva montura para el equipo Ballydoyle, con Christophe Soumillon.

Christophe Soumillon asumirá el rol de primer jinete

Aidan O'Brien ha declarado que, mientras Ryan Moore se encuentre incapacitado debido a una pierna rota, Christophe Soumillon desempeñará un papel relevante en el equipo de Ballydoyle durante los próximos meses.

El fin de semana, Ballydoyle recibió la noticia de que su primer jinete, Moore, no podrá participar en el resto de la temporada debido a una lesión, lo que le causó conmoción. De acuerdo con O'Brien, Moore había estado lidiando con una fractura en el fémur derecho durante dos meses.

La ausencia de uno de los mejores pilotos del mundo supuso un problema inmediato para O'Brien, quien también podría no contar con su segundo piloto, Wayne Lordan, del 9 al 18 de septiembre tras recibir una suspensión de diez días en Goodwood el domingo pasado. Lordan está apelando la sanción esta semana, lo que significa que se perderá un período significativo, incluyendo el Irish Champions Festival y la reunión de cuatro días de St. Leger en Doncaster.

Es un período en el que O'Brien está preparado para presentar a muchas de las mayores estrellas de su establo, con Escandinavia y Lambourn dominando el mercado de Leger y Delacroix entre las principales luminarias que adornarán el escenario del Irish Champions Festival.

En declaraciones a la prensa matutina previa al Irish Champions Festival, que tendrá lugar el 13 y 14 de septiembre, O'Brien dijo: "Christophe ha competido mucho con nosotros. No sé cuánto tiempo estará Ryan fuera, pero le diré que se tome todo el tiempo que quiera".

Christophe siempre ha formado parte de nuestros planes. Ya no está atado a nadie y es un jinete de talla mundial en todo el mundo. Ha montado mucho para nosotros desde que le dieron el alta.

O'Brien añadió: "Es muy posible que venga a Irlanda un tiempo. Es un tipo con mucha experiencia y muy sencillo, y no está atado a nadie".

Soumillon ganó el Grupo 1 Prix Jacques le Marois para O'Brien el mes pasado con Diego Velázquez y aprovechó al máximo sus oportunidades para la cuadra la temporada pasada. Acompañó a dos ganadores del Grupo 1 para O'Brien, Grateful, y a Camille Pissarro, el fin de semana del Arco del Triunfo del año pasado, mientras que también corrió con Los Ángeles en su victoria en el Critérium de Saint-Cloud el año anterior.