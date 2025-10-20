Sonya Smith: de protagonista de telenovelas a enfermera

Suscríbete a nuestros canales

La actriz estadounidense, Sonya Smith, dio un giro en su vida profesional. Además de su trayectoria en popularísimas telenovelas de Telemundo, como “¿Dónde está Elisa?” y “Marido en alquiler”, ahora también se desempeña como enfermera en una clínica de Miami.

La poca producción que se está realizando en la conocida ‘Ciudad del Sol’, obligó a la imponente artista nacionalizada en Venezuela, a trabajar en la rama de la salud junto a un médico ortopédico, así lo narró recientemente en una entrevista con Franklin Suárez.

Sonya Smith buscó reinventarse

Smith explica que el cambio no fue fruto del azar. Al ver que las oportunidades en el mundo actoral disminuían en Miami, decidió abrazar otro camino que siempre le había atraído: el cuidado de las personas.

“Cuando tú ayudas a otra persona, lo que uno recibe de regreso es tan hermoso”, comentó en la entrevista. Según ella, “la vida siempre evoluciona y uno debe evolucionar también”.

En su nuevo rol en la clínica, Sonya trabaja mayormente con personas de la tercera edad, muchos de los cuales no tienen familia cercana.

“Me encanta poder trabajar ahí con ellos porque las personas de la tercera edad muchas veces son las más olvidadas y son de las que podemos aprender muchas cosas”, compartió. Esta experiencia le ha permitido conectar con un público distinto al habitual de la televisión.

La experiencia cuando es reconocida

Pero la transición no ha sido sólo aplausos. La rubia de 53 años contó una divertida anécdota: estaba extrayendo sangre a una paciente cuando el doctor comentó que la enfermera “se parecía mucho a esta actriz”.

La paciente respondió: “¿Y no será ella? ¿Qué va a estar aquí trabajando con los millones que debe tener?”. A lo que Sonya no pudo más que reír. Este tipo de reacción revela cómo la fama, el estereotipo y la realidad profesional pueden chocar.