Descubre la otra gran pasión de Sonya Smith, además de la actuación

Sonya Smith ha logrado fama y popularidad en el mundo por los buenos papeles que ha realizado en producciones como “Marido en Alquiler”, “¿Dónde está Elisa?”, “Pecados ajenos” y “Acorralada”. Sin embargo, la belleza de intensos ojos azules, tiene una pasión muy grande que comparte con la actuación.

Recientemente la belleza de 53 años estuvo en el programa “La Mesa Caliente” de Telemundo, en donde habló del amor, entrega y respeto que tiene por la enfermería, que la lleva a sentir el lado bonito y humano de la gente.

Siendo muy sincera

Una de las conductoras del popular show, Myrka Dellanos le preguntó a Sonya, sobre la reacción de los pacientes al saber que los estaba atendiendo una actriz tan respetada y querida en la televisión latina.

“Me ha pasado, trabajo en un centro médico y tenemos personas de la tercera edad, y los pacientes que tienen más tiempo me dicen: ´Tú te pareces muchas a esta actriz de Cara sucia´ me da mucha risa”, comentó.

“Cara sucia” fue una novela de Venevisión transmitida en 1992 protagonizada por Sonya junto al cantante y actor Guillermo Dávila.

Dos pasiones

La belleza estadounidense-venezolana, que reside en Miami, Florida, comentó en la conversación que se pueden tener dos pasiones en la vida, siendo la de ella la actuación y la enfermería, ya que son muy distintas.

“La actuación es mi gran pasión desde niña, pero, la enfermería me encanta ya que tengo mucha empatía, me gusta la gente y en mi familia existe mucho el servicio”, dijo.