Actriz de Telemundo sufre un accidente que la deja fuera de la televisión

Suscríbete a nuestros canales

La siempre energética actriz cubana, Aylín Mujica, quien actualmente participa en la telenovela de Telemundo, "Velvet: El nuevo imperio", sorprendió a sus seguidores al reaparecer en Instagram con una noticia que los dejó sin aliento.

Cuando todos esperaban que Mujica se encontraba en su mejor momento gracias a la novela en la que, por cierto, participan varios venezolanos, la realidad es que, la cubana tendrá que alejarse de la televisión momentáneamente.

Anuncio de Aylín Mujica

En su red social, Mujica informó que, se fracturó el pie derecho al tropezar mientras corría. El susto ocurrió cuando se apresuraba, y terminó en urgencias con una bota inmovilizadora que pronto se convirtió en su compañera inseparable.

En su mensaje, la actriz pidió oraciones con voz entrecortada: “Recen por mí para que todo salga bien”, dijo. Pero lo que realmente caló fue su reflexión: “Bájenle dos rayitas a la velocidad… No está mal no hacer nada… Disfruten cada momento”.

Mujica confesó lo difícil que es para ella, siempre activa y madre comprometida, estar “quieta” y dependiente. “Soy el pilar de mi casa”, lamentó, con un dejo de tristeza real.

Sin embargo, su actitud hacia el final fue un caballito de sabiduría: “Un pie fracturado no estaba en mi plan de vida, pero aquí estoy, aprendiendo…”.

El éxito de la actriz cubana

Su pasión artística comenzó a los ocho años estudiando danza folclórica, ballet clásico, coreografía y música en la Escuela Nacional de Ballet, incluso cursó un posgrado y recibió formación en el prestigioso Teatro Bolshoi de Moscú.

En 1992, migró a México donde empezó en el mundo del entretenimiento como modelo en comerciales y videos musicales para figuras como Marcelo Cezán y Albita Rodríguez.

Su debut en telenovelas ocurrió con "La dueña" (1995), y obtuvo reconocimiento gracias a sus actuaciones en "Yacaranday" (1999) y "Señora", consolidando su fama dentro del melodrama.

Desde 2006, Aylín fue una figura recurrente en la cadena Telemundo, destacándose en papeles antagónicos que dejaron huella en producciones como "Marina", "Niños ricos, pobres padres" y "Los miserables".

Además de su vasta filmografía televisiva, también ha incursionado en el cine.