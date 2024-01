Aylín Mujica comienza el año con proyecto en mano

La actriz y presentadora Aylín Mujica, de origen cubano, pero residenciada en Estados Unidos, es conocida por desempeñar papeles de villana en telenovelas. En esta oportunidad aceptó el puesto de panelista en “Hoy Día Bailamos” de la misma televisora Telemundo.

Hay que recordar que la actriz pasó por la tercera temporada de La Casa de los Famosos, siendo eliminada de octava del programa de telerealidad y, también ingresó desde el pasado mes de mayo como conductora sustituta de La Mesa Caliente.

"Estoy como pez en el agua porque yo realmente soy bailarina, soy graduada de ballet clásico y hablar de baile, hablar de cómo mover el cuerpo es lo que más me gusta hacer", expresó este miércoles en Hoy Día.

"Yo creo que los latinos bailamos en un solo ritmo y eso nos conecta a nuestras raíces, entonces que me hayan invitado a hacer este proyecto donde voy a hablar de lo que más me gusta, que es el baile, es como un regalo. Empecé el año con el pie derecho porque me encanta lo que va a pasar en En Hoy Día Bailamos", agregó.

En la misma entrevista se conoció que el estreno de esta temporada será el próximo 29 de enero y tendrá como compañeros en este reality a Osmel Sousa, y el bailarin español Toni Costa. De los participantes solo se han confirmado 4 de 7 nombres de los famosos, Daniella Navarro, Beta Mejía, Ojani Noa y Nicky Chávez, y se espera prontamente se revelen los demás participantes.

"La verdad que no me pudo llegar este proyecto en un mejor momento. Me encanta bailar, me encanta el formato del programa y me hace mucha ilusión ser parte de esta primera edición". Cerro la actriz