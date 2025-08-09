MLB: Anthony Santander podría perderse lo que resta de la temporada 2025 (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero venezolano Anthony Santander atraviesa un momento complicado en la temporada 2025 de las Grandes Ligas. Fue colocado en la lista de lesionados el pasado 30 de mayo debido a una subluxación en el hombro izquierdo, lesión que le ha impedido jugar y practicar de manera normal desde entonces.

La gravedad de la lesión y la falta de avances en su recuperación han generado preocupación en la fanaticada de los Azulejos de Toronto.

La lesión de Anthony Santander y su impacto en la temporada

Desde su inclusión en la lista de lesionados, "El Santa" no ha podido regresar a los terrenos de juego ni siquiera para entrenar con normalidad. Según un reporte publicado por NBC Sports el 21 de julio, el mánager de los Blue Jays, John Schneider, mencionó que Santander todavía estaba a un par de semanas de volver a batear, aunque su recuperación seguía siendo monitoreada semana a semana.

Sin embargo, ya han pasado dos semanas desde ese anuncio y no se han recibido actualizaciones positivas sobre su estado físico, lo que alimenta la posibilidad de que el jardinero venezolano no pueda volver a jugar en la presente campaña.

Esta situación preocupa a los seguidores de los Azulejos, quienes esperaban mucho de Santander tras la firma de un contrato por cinco años con el equipo. La lesión ha marcado negativamente su primera zafra completa con la franquicia, limitando su rendimiento y participación.

Estadísticas del "Santa" en la campaña 2025

Antes de su lesión, Anthony Santander mostró números modestos en la temporada 2025. En 184 turnos al bate, el venezolano dejó un promedio ofensivo de .179 con 33 imparables, 6 cuadrangulares, 18 carreras impulsadas, 14 anotadas, 24 bases por bolas y 55 ponches. Estos números reflejan las dificultades que ha enfrentado durante el año, acentuadas por la lesión en el hombro que frenó su desarrollo.

La incertidumbre sobre la vuelta de Santander a los campos de juego mantiene en alerta a la organización y a los fanáticos. Será crucial seguir de cerca las próximas actualizaciones sobre su recuperación y el futuro de su temporada actual en la MLB.