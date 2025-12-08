La explicación de Samuel Yánez: Este fue el factor de la caída de Tea Tre Bay en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este domingo 08 de diciembre marcó otro avance en la temporada de carreras que está por llegar a su fin en el hipódromo La Rinconada. Cabe destacar que se realizó la cuadragésima séptima reunión del año, correspondiente a la fecha 14 del tercer meeting de 2025, en la que se llevaron a cabo doce competencias y un 5y6 marcado por récord en recaudación.

Carreras hípicas: La Rinconada profesionales destacados

Por su parte el entrenador más destacado fue Fernando Parilli Araujo, capaz de ganar en dos ocasiones por intermedio del debutante Look At Daddy y la argentina Benicia, ambas en las carreras válidas.

La tarde de ayer a la altura de la quintas carrera del ciclo no válido se disputó una competencia especial para yeguas nacionales e importados de 5 y más años, ganadores de 2 carreras, en la que participaron seis purasangres de una nómina de siete por el retiro de la yegua Princesa Lucia. La bolsa a repartir adicional especial fue de $22.100 en recorrido de 1.400 metros.

La pupila entrenada por Carlos Luis Uzcátegui y propiedad del Stud “Yellowstone”, Tea Tree Bay (GB), se presentaba a la carrera como una de las favoritas por el público apostador, basados en el lote a enfrentar, planteamiento de carrera y descargo del jinete aprendiz.

Resoluciones: Informe carreras hipódromo Reunión 47

La monta de la castaña de cinco años fue por parte del jinete aprendiz Samuel Yánez con 52 kilos, y luego de la carrera informó sobre lo sucedido en pista a los comisarios.

Informes: "El jinete SAMUEL YANEZ del ejemplar TEA TREE BAY (GB) N°05, informó que su conducida, en la recta final se viene cargando hacia afuera".

El ejemplar ocupó la segunda casilla en carrera ganada por la yegua Reina Amada con la monta de Omar Rivas.