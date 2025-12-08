Por esta razón es feriado bancario este 8 de diciembre ¿Cuántos quedan en 2025?

Suscríbete a nuestros canales

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) informó que el próximo lunes 8 de diciembre de 2025, el sector bancario no prestará servicio en todo el país debido al "Día de la Inmaculada Concepción", según el calendario establecido por el ente regulador.

Ese día los clientes de las instituciones financieras del país no podrán realizar operaciones en las taquillas ni en las agencias. Algunas entidades bancarias pudieran mantener en los feriados taquillas externas operativas, principalmente las agencias ubicadas en los centros comerciales.

Qué es el Día de la Inmaculada Concepción

Es una festividad religiosa importante en el catolicismo y un día feriado países como: Venezuela, España, Argentina, Italia, Portugal y Filipinas. Esta fiesta cristiana conmemora la creencia de que la Virgen María fue preservada del pecado original desde el primer instante de su concepción, un dogma proclamado por el Papa Pío IX en 1854.

Recomendaciones para el feriado bancario

Sudeban invitó a los ciudadanos a utilizar los canales electrónicos para realizar sus operaciones bancarias. "Invitamos a todos los usuarios a hacer uso de los canales electrónicos disponibles para facilitar las operaciones", indicaron en su cuenta de Instagram.

Asimismo, se le recomienda a los clientes de cada entidad financiera revisar la fecha de sus trámites para que no coincida con el feriado, ya que las transferencias se harán efectivas un día después.