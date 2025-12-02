Servicios

INTT activa megajornada en Caracas: Estos son los trámites disponibles para los usuarios

Por

Jessica Molero Gómez
Martes, 02 de diciembre de 2025 a las 04:07 pm

Esta megajornada ofrece la oportunidad de completar trámites esenciales de manera ágil y organizada a través del INTT.

Suscríbete a nuestros canales

 

NOTAS RELACIONADAS

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) llevará a cabo una megajornada de atención en Caracas como parte de la Expo Transporte Venezuela 2025, que se desarrollará del 4 al 7 de diciembre en el Parque Simón Bolívar (La Carlota). Este evento busca acercar los servicios del INTT a los ciudadanos, permitiendo realizar trámites de manera más ágil y eficiente, sin la necesidad de acudir a las oficinas tradicionales y evitando largas filas.

Trámites y servicios disponibles

Durante la jornada, los asistentes podrán realizar distintos trámites esenciales para conductores y propietarios de vehículos:

  • Emisión y renovación de licencias de conducir

  • Duplicado de licencias

  • Traspaso de vehículos

  • Corrección de títulos de propiedad

Además, el evento contará con asesoría personalizada, charlas de educación vial, simuladores de manejo y de choque, gafas de realidad virtual y conferencias sobre infraestructura vial, lo que permitirá a los participantes combinar trámites con aprendizaje y entretenimiento.

Quienes deseen obtener su licencia de conducir por primera vez deben presentar los siguientes documentos:

  • Planilla Única generada y pagada en el sistema del INTT

  • Cédula de identidad vigente (original y copia)

  • Certificado Médico Vial original

  • Certificado de saberes de escuela de transporte o examen práctico

  • Comprobante de tipo de sangre

  • RIF vigente

Este procedimiento permite obtener licencias de 2.º o 3.er grado, según la categoría que se solicite. En caso de pérdida, robo o deterioro de la licencia, el INTT facilita el duplicado del documento, para lo cual se requiere:

  • Planilla Única

  • Cédula de identidad

  • Certificado Médico Vial vigente

  • Denuncia policial por pérdida o robo

  • RIF del solicitante

Este trámite asegura que los conductores puedan recuperar su licencia de forma rápida y segura, evitando sanciones por conducir sin documento válido.

Otro de los trámites que se realizará, es el traspaso de vehículos, el cual permite formalizar legalmente el cambio de propietario y requiere, para ello, necesitas tener disponible:

  • Planilla Única pagada

  • Documento de compraventa autenticado

  • Título de propiedad original

  • Certificado de Registro de Vehículos (original y copia)

  • Cédula y RIF del comprador y vendedor

  • Revisión técnica vigente

Cumpliendo estos requisitos, la transferencia se realiza de manera legal y sin contratiempos.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
LVBP Devin Williams
Martes 02 de Diciembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Servicios