INTT activa megajornada en Caracas: Estos son los trámites disponibles para los usuarios

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) llevará a cabo una megajornada de atención en Caracas como parte de la Expo Transporte Venezuela 2025, que se desarrollará del 4 al 7 de diciembre en el Parque Simón Bolívar (La Carlota). Este evento busca acercar los servicios del INTT a los ciudadanos, permitiendo realizar trámites de manera más ágil y eficiente, sin la necesidad de acudir a las oficinas tradicionales y evitando largas filas.

Trámites y servicios disponibles

Durante la jornada, los asistentes podrán realizar distintos trámites esenciales para conductores y propietarios de vehículos:

Emisión y renovación de licencias de conducir

Duplicado de licencias

Traspaso de vehículos

Corrección de títulos de propiedad

Además, el evento contará con asesoría personalizada, charlas de educación vial, simuladores de manejo y de choque, gafas de realidad virtual y conferencias sobre infraestructura vial, lo que permitirá a los participantes combinar trámites con aprendizaje y entretenimiento.

Quienes deseen obtener su licencia de conducir por primera vez deben presentar los siguientes documentos:

Planilla Única generada y pagada en el sistema del INTT

Cédula de identidad vigente (original y copia)

Certificado Médico Vial original

Certificado de saberes de escuela de transporte o examen práctico

Comprobante de tipo de sangre

RIF vigente

Este procedimiento permite obtener licencias de 2.º o 3.er grado, según la categoría que se solicite. En caso de pérdida, robo o deterioro de la licencia, el INTT facilita el duplicado del documento, para lo cual se requiere:

Planilla Única

Cédula de identidad

Certificado Médico Vial vigente

Denuncia policial por pérdida o robo

RIF del solicitante

Este trámite asegura que los conductores puedan recuperar su licencia de forma rápida y segura, evitando sanciones por conducir sin documento válido.

Otro de los trámites que se realizará, es el traspaso de vehículos, el cual permite formalizar legalmente el cambio de propietario y requiere, para ello, necesitas tener disponible:

Planilla Única pagada

Documento de compraventa autenticado

Título de propiedad original

Certificado de Registro de Vehículos (original y copia)

Cédula y RIF del comprador y vendedor

Revisión técnica vigente

Cumpliendo estos requisitos, la transferencia se realiza de manera legal y sin contratiempos.