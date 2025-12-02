INTT activa megajornada en Caracas: Estos son los trámites disponibles para los usuarios

NOTAS RELACIONADAS
El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) llevará a cabo una megajornada de atención en Caracas como parte de la Expo Transporte Venezuela 2025, que se desarrollará del 4 al 7 de diciembre en el Parque Simón Bolívar (La Carlota). Este evento busca acercar los servicios del INTT a los ciudadanos, permitiendo realizar trámites de manera más ágil y eficiente, sin la necesidad de acudir a las oficinas tradicionales y evitando largas filas.
Trámites y servicios disponibles
Durante la jornada, los asistentes podrán realizar distintos trámites esenciales para conductores y propietarios de vehículos:
-
Emisión y renovación de licencias de conducir
-
Duplicado de licencias
-
Traspaso de vehículos
-
Corrección de títulos de propiedad
Además, el evento contará con asesoría personalizada, charlas de educación vial, simuladores de manejo y de choque, gafas de realidad virtual y conferencias sobre infraestructura vial, lo que permitirá a los participantes combinar trámites con aprendizaje y entretenimiento.
Quienes deseen obtener su licencia de conducir por primera vez deben presentar los siguientes documentos:
-
Planilla Única generada y pagada en el sistema del INTT
-
Cédula de identidad vigente (original y copia)
-
Certificado Médico Vial original
-
Certificado de saberes de escuela de transporte o examen práctico
-
Comprobante de tipo de sangre
-
RIF vigente
Este procedimiento permite obtener licencias de 2.º o 3.er grado, según la categoría que se solicite. En caso de pérdida, robo o deterioro de la licencia, el INTT facilita el duplicado del documento, para lo cual se requiere:
-
Planilla Única
-
Cédula de identidad
-
Certificado Médico Vial vigente
-
Denuncia policial por pérdida o robo
-
RIF del solicitante
Este trámite asegura que los conductores puedan recuperar su licencia de forma rápida y segura, evitando sanciones por conducir sin documento válido.
Otro de los trámites que se realizará, es el traspaso de vehículos, el cual permite formalizar legalmente el cambio de propietario y requiere, para ello, necesitas tener disponible:
-
Planilla Única pagada
-
Documento de compraventa autenticado
-
Título de propiedad original
-
Certificado de Registro de Vehículos (original y copia)
-
Cédula y RIF del comprador y vendedor
-
Revisión técnica vigente
Cumpliendo estos requisitos, la transferencia se realiza de manera legal y sin contratiempos.