Raenrra presentó por todo lo alto su colección "Flor De Lis"

El aclamado diseñador venezolano Raenrra deslumbró una vez más con la presentación de su esperada colección "Flor De Lis" durante una velada inolvidable de moda y emoción que se celebró el pasado 06 de agosto en las inmediaciones de la Quinta Esmeralda, Caracas.

Gran colección

"Flor De Lis " es mucho más que una colección de moda; es un íntimo y poderoso homenaje a la madre del diseñador, su mayor inspiración: Berta. Con más de 80 piezas "Prêt-à-porter" y el lanzamiento de su primera cartera, bautizada también como "BERTA", Raenrra teje una profunda "carta de amor con hilos y telas", explorando el duelo, la fuerza, y la nobleza a través de una paleta de colores dominada por el negro, el mocca, y el vino tinto.

En sus propias palabras, el "llanero que viste al mundo" comparte el profundo significado detrás de esta colección: "Cada pieza está impregnada de duelo, fuerza, feminidad y nobleza. El color negro es el protagonista: no como símbolo de tristeza, sino de poder, profundidad y eternidad". El mocca representa un puente emocional con la raíz materna, mientras que el vino tinto evoca pasión contenida y amores maduros. El blanco, presente en delicados encajes negros, habla del alma y de lo eterno.

“La colección, intensa y sobria, se destaca por su lenguaje poético en cada flor bordada, cada pliegue y cada caída, convirtiéndola en una verdadera ofrenda vestida de arte", dijo Raenrra.

TRAYECTORIA IMPECABLE Y VISIÓN INQUEBRANTABLE

Con 36 años de impecable trayectoria, Rafael Enrique Ramírez mejor conocido como Raenrra, venezolano de alma llanera y cuna caraqueña, formado en la meca de la moda en Roma, ha recorrido un camino bordado de lucha, fe y pasión. Es un especialista en trajes de novia, gala, y alta sastrería, habiendo vestido a las reinas del Miss Venezuela, ha diseñado para los Juegos Olímpicos de París 2024 y ha sido creador de uniformes para empresas bancarias, aerolíneas, entre otros rubros.

Raenrra, quien cree firmemente en ser una buena persona y en la ley de causa y efecto, ha dedicado su vida a diseñar para la mujer. Para él, vestir a la mujer venezolana es "como intentar atrapar el sol con una aguja. Son poderosas, bellas, atrevidas. Donde llega una venezolana, el silencio se impone… y luego, el aplauso. Definitivamente un gran orgullo y una oportunidad irrefutable de creación" contó.

La cartera "BERTA" es el epítome de este homenaje. "Es mucho más que un accesorio. Es una conversación con mi madre, un 'gracias' en forma de diseño. Es mi homenaje eterno a quien me dio la vida. Y una deuda de amor pendiente y que tengo la oportunidad de saldar, como ella se lo merece", afirma el diseñador.

Orgullo venezolano

El desfile de "Flor De Lis" pasó a ser un evento que trasciende la moda en Venezuela, una celebración del amor filial, la resiliencia, y la inagotable fuente de inspiración que reside en los lazos más profundos.

Todo lo recaudado con el desfile será destinado a la fundación “Una Persona Amiga” que desde hace más de 15 años brinda asistencia integral en diferentes áreas a personas en situación de vulnerabilidad.

La celebración contó con la asistencia de celebridades, artistas, y muchos allegados al mundo textil, la moda, la publicidad, y el diseño. La concentración inició con un selecto y exclusivo cóctel; y culminó tras una hora de presentación que colocó a más de 300 invitados especiales en primera fila gracias a un extraordinario escenario cargado de sofisticación y tecnología.