¡Escándalo! JLo se burla de su vida matrimonial en su nuevo video musical

"Can't Get Enough" es el primer adelanto del nuevo álbum de Jennifer López, ‘This Is Me…Now’, que se estrenará el próximo 16 de febrero y que sus fanáticos están deseando escuchar. Se podría decir que es la segunda parte de uno de sus primeros discos llamado ‘This Is Me… Then’. López soltó el sencillo luego de más de un año después de haberlo anunciado e, incluso, de revelar el listado de canciones dentro del álbum.

La Diva del Bronx no deja de sorprendernos. Después de verla en los 81ª edición de los Golden Globes, con su majestuoso vestido rosa, muy a lo “Barbie” deslumbrado la alfombra roja de los prestigiosos premios, ahora nos deleita con este videoclip, demostrando sus grandes dotes como cantante y bailarina.

“Se puede decir que tengo dos décadas preparándome para este día”, dijo López sobre este lanzamiento el pasado domingo durante una entrevista en la alfombra de los Globos de Oro.

“Creo que puede sorprender a algunas personas. Es una especie de meta historia sobre el camino que hay que recorrer para volver del desamor al amor... Podría decirse que soy una especie de experta. No tanto en matrimonios como en bodas”, agregó en una divertida alusión a las cuatro veces que ha llegado al altar. “No me tomo a mí misma demasiado en serio, creo que la vida es un viaje loco en el que te caes y te vuelves a levantar y sigues intentándolo y nunca te rindes”, manifestó Jennifer.