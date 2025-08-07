Aquí tienes una opción diferente de Sweet Genesis y Victoria Susej que te va a pagar un buen dividendo

Suscríbete a nuestros canales

Como todas las semanas a medida que se acerca una nueva reunión de carreras tu escucha en los diferentes rincones del país conversaciones donde algunos hípicos manifiestan saberlo todo y que en la cuarta válida para el juego del 5y6 Nacional de la reunión 30, se convertirá en un resultado sorpresivo.

Para muchos la carrera favorece entre la favorita Sweet Genesis y Victoria Susej, pero cabe destacar que ambas yeguas son montadas por jinetes profesionales que hacen campaña en el majestuoso hipódromo La Rinconada.

Información: Datos de última hora 5y6 La Rinconada

A medida que se acercan las horas decisivas, una sorprendente contendiente ha irrumpido en el panorama, lo que atrae de inmediato las miradas de los analistas más experimentados y, naturalmente, el interés de los apostadores. Esta novedad en las proyecciones previas inyecta una dosis extra de emoción e imprevisibilidad, lo que eleva el pulso de la jornada hípica y de todos quienes la seguirán.

Asimismo, cabe destacar la considerable bolsa de premios adicional de $17.000, destinada a esta carrera exclusiva para yeguas nacionales e importadas de seis años y más años, ganadoras de dos carreras (a excepción de carreras de reclamo). Este incentivo económico, sin duda, potencia la ambición y promete una contienda sin cuartel por la cima del podio.

Un total de 11 corredoras competirán en esta significativa prueba y, precisamente el entrenado Yordi Carvajal inscribió a su única presentada que es la castaña Marrakech, una hija del semental Slew’s Tizzy en Manette, que hará su reaparición a la arena caraqueña luego de 35 días sin correr y para esta ocasión, el jinete aprendiz Yonathan León se hará caballero con el descargo de dos kilos, al mismo tiempo es segunda favorita para Gaceta Hípica.

Es importante destacar la trayectoria de la pupila del Stud Sortino, que en su última presentación fue capaz de arribar sexta a 9 1/4 cuerpos de la ganadora Snow Sensations, a pesar de presentar tropiezos en la partida. Su campaña es de 22 actuaciones para dos triunfos.

Carrera Válida del 5y6: Datos hípicos La Rinconada

Con la emoción a flor de piel, y a pocos instantes del "¡partida!", los 1.300 metros de esta emocionante carrera prometen un espectáculo inolvidable. La notable paridad entre las participantes augura un desenlace incierto, convirtiéndola en un auténtico desafío para los pronosticadores. La afición ya respira la adrenalina, expectante por un recorrido intenso y sorpresas a cada paso, listos para vibrar con cada movimiento desde el borde de la pista.