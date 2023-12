¡Es oficial! Jennifer López regresa a la música con esta pegajosa canción (+Detalles)

La actriz, empresaria y cantante Jennifer López ha contado a lo largo de su carrera musical con grandes éxitos como “Una Noche más”, “On the floor”, “El anillo”, “Get right”, “Play”, “No me ames”, entre otras más. Sin embargo, tras una década de ausencia se prepara para regresar a la música con un nuevo sencillo que promete ser impresionante.

A través de una nota de prensa la revista Variety informó que la estrella latina lanzará el miércoles 10 de enero del 2024 con un disco llamado “This is me Now”, y con un tema muy especial que lleva por nombre de “Can’t Get Enough”.

El medio también indicó que el disco de la conocida “La Diva del Bronx”, viene acompañado con una película muy visual, con tomas tridimensional y un cortometraje dirigido por Fave Meyers, cuyos artistas van desde Britney Spears y Ariana Grande.

Es una re-imaginación musical y visual narrativa, íntima, reflexiva, sexy, divertida y fantástica. López crea una experiencia cinematográfica envolvente en redefine del género, una extravagante festín visual y sonoro con una coreografía impresionante, cameos de estrellas, vestuario, decorados y efectos”, aseveró en un comunicado la empresa BMG.

Igualmente, la empresa adelanto que una de las canciones más bonitas que tendrá el álbum será una llamada “Dear Ben”, sobre el amor que la cantante le tiene a su esposo el actor Ben Affleck.

El 27 de noviembre, se compartió a través de las redes sociales de la estrella un adelanto de la experiencia en la cual luce impresionante.