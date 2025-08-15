Datos de última hora para el Hipódromo Nacional de Valencia 16-8-2025

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 16 de agosto de 2025, el Hipódromo Nacional de Valencia se viste de gala para recibir su décima sexta reunión de carreras, una jornada que promete emociones fuertes con nueve competencias vibrantes y un evento central que nadie querrá perderse: El Clásico Ciudad de Valencia.

Resultados del Hipódromo Nacional de Valencia: Pronósticos

Esta prestigiosa prueba, que se disputará en distancia de 1.400 metros y es para yeguas de tres años y más, reúne a cinco competidoras que llegarán a la pista con todo su poder competitivo. Entre ellas, Paprika que se perfila como el fuerte aspirante al triunfo, con una condición física envidiable que la hace destacar en el papel. Pero la sorpresa podría venir de la mano de Gran Maritza Ka, una castaña que podría dar la velocidad y obtener la gran campanada para esta selectiva.

Datos de última hora Hipódromo Nacional de Valencia: Datos gratis Gaceta Hípica