¡Entérate! Regresan los icónicos Hielocos de Coca-Cola

La llamativa colección que marcó la infancia de muchos regresará con diseños renovados y en una edición limitada. Se trata de los “Hielocos”, las pequeñas figuras coloridas que se convirtieron en una tendencia durante los años 90 y cautivaron a millones de consumidores, gracias a la invención de Coca-Cola. Como parte de una estrategia de marketing, la famosa marca de gaseosas apela a la nostalgia y emociones de las personas que impulsan el deseo de compra.

Sus inicios

La colección estaba inspirada en los cubos de hielo adaptados en una base transparente, personificando objetos, frutas, vehículos y demás artefactos de la vida cotidiana. El método de canje se realizaba a través de las tapas de la gaseosa y una pequeña cantidad de dinero, acumulando una cantidad específica de puntos para reclamar el sobre con las figuras. Los motivos tenían múltiples colores, incluyendo: amarillo, azul, rojo, verde y amarillo.

Su éxito fue contundente y logró acumular muchos fanáticos en diversos rincones del mundo, los cuales se encargaban de sumar cada pieza a su colección; fomentando la diversión y el entretenimiento de una generación.

¿Qué son los Hielocos?

Son figuras de plástico semitransparente que causaron furor en diversos países de Latinoamérica. En el 2025, la marca incorpora una nueva colección de 10 motivos, donde cada figura posee un sticker y un diseño auténtico, para promover la adquisición tanto en pequeños como adultos.

María Teresa Pérez, directora de marketing de Coca-Cola explicó: "Con esta campaña queremos reconocer la fuerza que está en el corazón de cada colombiano. Esa energía que nos impulsa a salir adelante, que convierte los retos en oportunidades y que nos une alrededor de una mesa, una sonrisa o una mano que ayuda".