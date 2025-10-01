Kervin Briceño agradece las oportunidades y espera dar lo mejor de sí en la R38 de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El jinete profesional Kervin Briceño, conocido en el ambiente hípico como el “Cocodrilo”, mantiene un esfuerzo constante; trabaja semana a semana para conseguir mejores oportunidades que le permitan cruzar el disco en ganancia por primera vez en la temporada y en este tercer meeting.

El equipo de Meridiano Web busca ofrecer la mayor cobertura posible en el ámbito hípico. Nuestro compromiso periodístico abarca desde aquellos jinetes y entrenadores que obtienen triunfos con frecuencia hasta quienes persiguen su victoria inicial. Entendemos la importancia de documentar la trayectoria de todos los profesionales del turf.

Una muestra de esta filosofía es la entrevista que realizamos a Briceño la mañana de este miércoles, durante la jornada de ajustes. Abordamos al "Cocodrilo" no solo para brindarle apoyo, sino también para que él mismo expresara a la afición sus impresiones y la oportunidad que tiene este próximo domingo de alcanzar el anhelado triunfo. El joven jinete habló de sus compromisos con optimismo.

Briceño el primer compromiso de la tarde es a la altura de la tercera carrera con la yegua Princesa Valentina.

Primeramente, quiero agradecer al propietario y entrenador por la oportunidad que me dan de montar a esta yegua que he tenido la oportunidad de trabajarla, anda excelente en cancha y espero dar lo mejor de mí.

Tu otro compromiso es una yegua que conoces muy bien llamada Emma Princess en la tercera válida del trainer Enrique Martínez.

-Sí, es una yegua que he tenido la oportunidad de trabajar, en varias ocasiones. Para este domingo ella anda excelente en cancha y vamos aprovechar ese recorrido de 1.300 metros al máximo.

(Casualmente una de las tres victorias de la yegua fue con el jinete Briceño)