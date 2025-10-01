Uno de los presentados de Fernando Parilli Araujo queda retirado de la R38 por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 05 de octubre, a partir de la 1:00 de la tarde, se disputará la trigésima octava reunión de la temporada 2025, la cual ofrece una programación de 12 competencias, sin eventos selectivos en el hipódromo La Rinconada.

El Instituto Nacional de Hipódromos publicó en horas de la tarde de este miércoles 1ro de octubre, a través de sus redes sociales, la información acerca de un potro tresañero que estaba inscrito para la segunda competencia, de la mencionada jornada dominical.

Datos hípicos: Ejemplar R38 La Rinconada Datos Hípicos

Se trata del ejemplar Qualitat (número 6) pues iba a participar en esta carrera del ciclo no válido para el lote de caballos nacionales e importado de tres años, ganadores de 1 carrera (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.400 metros.

El tresañero iba a reaparecer a la arena de Coche luego de un corto paro de 35 días sin correr, por lo que sería conducido por el jinete profesional José Alejandro Rivero y era presentado por Fernando Parilli Araujo para los colores del Stud Z.M.

En última actuación, Qualitat se tuvo que conformarse con el quinto lugar a 7 1/4 cuerpos de Father Heart.

Motivo del retiro: La Rinconada

De acuerdo con la información del INH, la razón del retiro del pupilo de Parilli Araujo es por Úlcera a nivel de la epiglotis.