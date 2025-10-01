Alerta en el 5y6 si gana la ficha clave de Kelvin Perfecto de seguro habrá batacazo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Kelvin Perfecto es un joven jinete que posee grandes condiciones y alterna sus montas entre los óvalos de Valencia y La Rinconada. Su estilo singular siempre lo mantiene en el radar de los aficionados.

Un factor que lo destaca es su efectividad para producir sorpresas: en la mayoría de sus victorias, Perfecto abona un buen dividendo, convirtiéndose en un fusta clave para los apostadores que buscan grandes pagos en las carreras nacionales.

Por esta razón, para el equipo de Meridiano es un honor contar siempre con Kelvin Perfecto en nuestras cámaras. El jinete no solo posee una visión detallada de cada ejemplar, sino que se toma el tiempo de explicar a fondo sus condiciones a la afición.

Tres compromisos Perfecto, tu primera monta es con la yegua Sweet Victory.

- Estoy muy agradecido por la oportunidad que me brinda el entrenador Dotwing Fernández, sus conexiones y los propietarios. He tenido la posibilidad de trabajar la yegua un par de veces en la arena de Coche. Hoy realizamos un pequeño ajuste; la sentí muy bien. Buscaremos una gran actuación y, como siempre prometo, daré todo lo mejor de mí en carrera.

Luego en la que inicia el juego del 5y6 nacional la séptima carrera montas a la yegua Reina Fabricia.

- Aunque no he podido trabajarla por su carácter indócil, la yegua se ha visto excelente bajo la dirección de los traqueadores. Luego de corregirle algunos detalles específicos, la preparamos para competir en un lote que parece sumamente difícil. No obstante, estamos inscritos porque sabemos que tenemos posibilidades reales de triunfo.

Y cierras en la carrera de los acumulados con el caballo Bordeaux con el número dos en la gualdrapa

-Este caballo anda muy bien en cancha, el día sábado lo trabajo mi colega Derrick Dellan y lo hizo excelente. Para esta ocasión considero que está un poco bajado de lote ya que viene de correr con los tresañeros y lo hizo bien, cuenta con buenas figuraciones y si le borramos su última carrera en esta carrera del domingo podemos estar ganando.