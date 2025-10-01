Jinete profesional de la era de Julio Ayala reaparece el domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 28 de septiembre, en horas de la tarde, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) publicó por sus redes sociales, la programación de la reunión número 38, en el marco del tercer y último meeting de la temporada 2025, por lo que no habrán pruebas selectivas de grado.

En la octava carrera, segunda válida para el juego del 5y6 Nacional es para yeguas nacionales e importadas de cuatro años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.100 metros y será pautada para la 3:55 de la tarde.

Jinete Profesional: Reaparece Ficha Profesional 5y6 La Rinconada

Para está prueba válida reaparece a la arena caraqueña, un jinete profesional, el cual recibió la oportunidad de montar a la alazana cuatroañera Nefertari (número 5), presentada por Aldo Traversa para los colores del Stud Horizonte en esta. Se trata de Luis Montilla.

Este látigo cuyo nombre completo es Luis Fernando Montilla Bastidas nació el 3 de septiembre de 1989 en Jobalito, Edo Aragua.

Se inició en el hipismo a los 16 años, en Ciudad Bolívar donde ganó 10 carreras, luego en el óvalo de La Rinconada logró 57 victorias, seguidamente en Santa Rita triunfó con tres carreras y las demás victorias fueron en el Hipódromo Nacional de Valencia para registrar un total de 125 victorias en su carrera profesional.

En su momento, logró una yunta muy efectiva con el entrenador retirado Julio Ayala Coronil, pues su victoria más especial fue con el ejemplar Aragón. También montó a la yegua Carlota Rusa del preparador Henry Trujillo.

Para el caso de los jinetes venezolanos que han logrado trayectoria en el hipismo venezolano, Luis Montilla admira a Emisael Jaramillo y a Ángel Alciro Castillo quienes en la actualidad cumplen campañas en Estados Unidos.

Actualmente, Montilla trabaja de la mano con el agente de jinete Raúl Malpica, pues es el encargado de seleccionar las montas en el principal óvalo caraqueño.

El látigo aragüeño nos comentó la mañana de este miércoles 1ro de octubre en la jornada de ajustes que está muy agradecido con Dios por la oportunidad de que el trainer Traversa le concedió la monta de Nefertari para la segunda válida del 5y6.

Desde el equipo de hipismo de Meridiano Web, les deseamos mucha suerte y muchos éxitos para Luis el día domingo.