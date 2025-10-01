Leomar Sangronis carga un optimismo absoluto con sus montas para la R38 en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Arranca el mes de octubre con la reunión número 38 este domingo 05 de octubre en el hipódromo La Rinconada, con una programación de 12 carreras sin pruebas selectivas ni de grado pero con un 5y6 con un pote a repartir para el cuadro único con seis de $1.250.000 desde la séptima carrera.

Durante la jornada de ajustes de este miércoles 1 de octubre, el equipo de Meridiano Web estuvo presente en el óvalo de Coche. Logramos entrevistar al jinete aprendiz Leomar Sangronis para que nos diera los detalles de sus cinco compromisos, destacando que tres de ellos forman parte del 5y6 Nacional.

Entrevista en vivo: Leomar Sangronis Montas 5y6 Datos hípicos La Rinconada

Saludos Leomar. En esta ocasión llevas cinco compromisos como parte de la celebración de la reunión número 38. Inicias con el ejemplar Mufasa el cual ya te dio una victoria.

-Sí, este caballo lo venimos de ganar. Por cancha anda muy bien y considero que este domingo no pueden dejarlo por fuera porque me gusta para conseguir nuevamente triunfo.

Luego en la cuarta carrera de la tarde dominical, conduces a la yegua My Girl Alejandra.

-Esta yegua viene mejorando poco a poco y esperamos que este domingo no sea la excepción y estemos allí en el marcador.

Luego para el 5y6 nacional, una vez más conduces a la yegua Salomé del entrenador Wladimir Sánchez.

-Esta yegua anda muy bien en cancha, el entrenador Wladimir me sigue brindando la oportunidad con ella y para esta ocasión con un poquito de suerte obtendremos el triunfo.

Novena carrera de la tarde que de por si luce muy pareja tienes la monta de la yegua Reina de Vela.

-Esta yegua tenia sus detalles en la partida ya que retrasa, y para esta ocasión esperamos obtener un mejor brinco para de esta manera atropellar fuerte en los metros finales. Dios quiera y se nos de la victoria.

Datos Hípicos: Entrevista La Rinconada Carreras

En la cuarta válida nuevamente sobre el lomo del ejemplar Cosmos.

-Sí, el entrenador nos sigue brindando la oportunidad. Para esta ocasión favorecidos ya que nos suben 200 metros y con un poco de suerte podemos logran una excelente actuación con él.