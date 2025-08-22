La doble fórmula de Dotwing Fernández que no puedes dejar por fuera en el 5y6 dominical (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

La afición hípica de Venezuela espera con entusiasmo la llegada del domingo 24 de agosto, día en que el óvalo de Coche será el escenario de una nueva edición de la Gala Hípica de Caracas. La jornada promete ser emocionante de principio a fin, con la disputa de siete clásicos de alto nivel.

El destacado preparador Dotwing Fernández será uno de los protagonistas de la jornada, con un total de cuatro ejemplares en óptimas condiciones. Dotwing compartió los detalles de sus participantes con el equipo de Meridiano Web durante la mañana de este viernes.

"Un gran saludo a toda la afición hípica. Los invito a que vengan este domingo a presenciar la Gala Hípica, con la presencia de grandes clásicos y ejemplares de mucha competitividad", expresó Fernández.

Los participantes de Dotwing Fernández: Entrevista La Rinconada

Sweet Charming (primera carrera): "Esta yegua debutó bastante bien, a pesar de algunos tropiezos. Para esta ocasión viene mucho mejor. El jinete Franklin Puello Jr. ya la conoce a la perfección y esperemos que esté decidiendo".

Mother Carmen (Clásico Internacional Cruz del Ávila, GI): "Es una yegua que lo ha hecho bien en los tiros largos de 1.400 y 1.600 metros, y ahora vamos a los 1.900. Cuenta con un buen pedigrí para llegar a la larga. Hemos hecho un buen trabajo con ella para que haga una buena carrera y, por qué no, tratar de ganarla, que es lo que todos deseamos".

