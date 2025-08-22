Se revela el ajuste de la sorpresa de Gaceta Hípica que será la clave para ganar la Gala Hípica de Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 24 de agosto, el hipódromo La Rinconada tendrá una jornada de competencia de lujo, pues será la Gala Hípica de Caracas que forma parte de la reunión número 32.

Los aficionados disfrutarán de una jornada dominical con una cartelera de 12 carreras entre ellas, los siete clásicos del magno evento caraqueño, al mismo tiempo será la culminación del segundo meeting de la presente temporada.

La octava del programa, segunda válida para el juego del 5y6 Nacional, es la edición número 20 del Clásico Internacional Cruz del Ávila (G1) para yeguas nacionales e importadas de tres y más años, en distancia de 1.900 metros y es una de las selectivas de la mencionada Gala Hípica.

Una de las participantes es la castaña Fast Sensations (número 2), será montada por el reconocido jinete Jaime “Pocho” Lugo y entrenada por Carlos Radelli quien reaparece al óvalo caraqueño.

La cincoañera nacional se presenta como la segunda favorita y es considerada la sorpresa por Gaceta Hípica, al mismo tiempo regresa a la arena caraqueña tras un corto paro de 35 días.

En su última actuación publicada en la arena caraqueña quedó descalificada en la milla del Clásico Armada Nacional Bolivariana (G2).

La conducida por el “Pocho” Lugo salió en el aparato el miércoles 20 de agosto y galopó en dos vueltas, cómoda, informado por la hoja de ajuste de parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

