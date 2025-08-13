Dotwing Fernández puede quedarse con una de las no válidas del domingo

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles el entrenador de purasangres venezolano Dotwing Fernández atendió al equipo de hipismo de Meridiano.net en las instalaciones del hipódromo La Rinconada en la jornada de ajustes previos y habló sobre sus ejemplares que van a correr en la reunión 31 del 17 de agosto del 2025.

Los presentados de Dotwing Fernández en la no válidas

El entrenador de purasangres Dotwing Fernández será parte de la reunión 31 de la temporada 2025 en el hipódromo La Rinconada en el marco de la fecha 17 del segundo meeting donde se van a realizar 12 carreras sin selectivas ni pruebas de grado.

Fernández será parte de la reunión hípica con tres ejemplares en dos carreras que forman parte de las no válidas en la tarde dominical caraqueña. El primero de ellos será en la primera no válida donde le participará la yegua Queen Barbara con la monta del jockey profesional Larry Mejías.

El entrenador aprovechó la visita de Meridiano.net para dar a conocer las condiciones físicas de la yegua y esto fue lo que dijo:

“Ella lo viene de hacer bastante bien en su última carrera, aunque tuvo bastantes tropiezos en los primeros metros de esa carrera, para esta ocasión la monta Larry Mejías, su última la hizo corriendo seguido, es un lote muy parejo, no la dejen por fuera”.

“En la segunda carrera el caballo Money Storm que debutó y no lo hizo del todo mal, para su segunda presentación, debería de mejorar y el caballo Mr. Thunder, para esta ocasión lo bajamos a 1.100 metros, atraviesa una muy buena condición, no lo dejen fuera de sus combinaciones ya que anda muy bien y podemos conseguir el triunfo”.