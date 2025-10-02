MLB: Estos serán los lanzadores para el juego decisivo entre Tigres y Guardianes (+Info)

Suscríbete a nuestros canales

La Serie de Comodines entre los Guardianes de Cleveland y los Tigres de Detroit llega a su punto culminante este jueves, con un tercer juego que decidirá quién enfrentará a los Marineros de Seattle en la Serie Divisional de la Liga Americana. Tras una victoria para cada equipo, el duelo definitivo se jugará en Progressive Field, con dos abridores que encarnan el drama de octubre: Jack Flaherty por Detroit y Slade Cecconi por Cleveland.

Una serie marcada por la tensión

El primer juego fue para los Tigres, que se impusieron con autoridad gracias a una sólida actuación de Tarik Skubal y un bateo oportuno que respondió en la hora cero. Sin embargo, los Guardianes respondieron en el segundo encuentro con una remontada espectacular. El venezolano Brayan Rocchio conectó el jonrón de la ventaja en la octava entrada, mientras Bo Naylor y George Valera sellaron el triunfo con cuadrangulares que igualaron la serie 1-1.

Para el Juego 3, los Tigres confiarán en Jack Flaherty, veterano derecho que cerró la temporada con efectividad de 3.88 y experiencia en escenarios de postemporada. Su mezcla de recta cortada y curva profunda será clave para frenar a los bateadores zurdos de Cleveland.

Por su parte, los Guardianes apostarán por Slade Cecconi, joven derecho que ha sorprendido en la recta final del año con su control. Cecconi, con una recta que supera las 95 mph y un cambio de velocidad engañoso, buscará mantener a raya a una alineación de Detroit que ha dejado muchos corredores en base.

Desde que se implementó el formato al mejor de tres en 2022, ningún equipo ha perdido el primer juego y logrado avanzar. Cleveland busca romper esa tendencia, mientras Detroit quiere confirmar el dominio que tuvo en su división durante todo el año para avanzar.