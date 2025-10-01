¡El Profesor! Brayan Rocchio conecta dramático cuadrangular para darle la ventaja a Cleveland sobre Detroit

Suscríbete a nuestros canales

El pasado domingo 28 de septiembre, Brayan Rocchio vivió uno de los momentos más espectaculares de su carrera, al conectar un fenomenal cuadrangular en el décimo episodio ante los Rangers de Texas, que sirvió para que los Guardianes de Cleveland dejaran tendidos en el terreno a sus rivales.

Tres días después, el infielder de los Guardianes lo ha vuelto a hacer. Ante los envíos de Troy Melton, en la parte baja del octavo episodio del segundo juego de la Serie de Comodín ante Detroit, y con la pizarra igualada a una carrera por bando, "El Profesor" ha vuelto a dejar huella con un dantesco batazo, que podría ser sumamente importante para los suyos.

Brayan Rocchio, hombre de momentos importantes

La Serie de Comodín ha sido sumamente complicada para la ofensiva de los Guardianes de Cleveland. En el primer juego, Tarik Skubal dominó las acciones y permitió solo una rayita de los Guardianes. En el segundo duelo, la historia había sido bastante similar, hasta que llegó Brayan Rocchio a cambiar las cosas.

En la baja del octavo episodio, con el duelo estancado en una rayita por equipo, "El Profesor" pescó una recta a 100 millas por hora del derecho Troy Melton, para sacar la bola del parque de manera épica, y darle la ventaja al equipo de casa ya sobre el final del compromiso.

Este es el primer cuadrangular de Brayan Rocchio en los playoffs de 2025, y el segundo de por vida en instancias decisivas, ya que logró conectar uno en la postemporada de 2024, ante los Yankees de Nueva York. Poco a poco, el criollo se convierte en un hombre de momentos importantes.