MLB: ¿Quién es el candidato principal para tomar el mandato en Anaheim?

La leyenda dominicana Albert Pujols es el candidato principal para ocupar el puesto de mánager de Los Angeles Angels, el equipo donde pasó gran parte de su carrera.

Experiencia gerencial

Pujols, uno de los bateadores más prolíficos en la historia de las Grandes Ligas (MLB), se retiró como jugador tras la temporada 2022. Su nombre es sinónimo de excelencia ofensiva, pero su transición a los banquillos ha sido notable y rápida:

-Éxito en la liga invernal: Recientemente, Pujols ha demostrado sus dotes de liderazgo como mánager de los Leones del Escogido en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM). De hecho, llevó al equipo a conquistar la Serie Final de la temporada 2024-25 y, posteriormente, la Serie del Caribe 2025, exhibiendo una capacidad de gestión exitosa a un alto nivel de competencia.

-Contrato personal y asesoría: Tras su retiro como jugador, Pujols se mantuvo ligado a la organización de los Angels bajo un contrato de servicios personales por 10 años, desempeñándose como asistente especial. Esto significa que ya está en la nómina del equipo y ha mantenido un vínculo cercano con la franquicia.

-Próxima prueba internacional: Se espera que Pujols dirija a la Selección Nacional de la República Dominicana en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, lo que consolidaría aún más su experiencia en el manejo de figuras de alto perfil.

La vacante se abre en medio de un período de incertidumbre para los Angels, cuyo mánager anterior, Ron Washington, ha enfrentado problemas de salud, y el equipo ha registrado temporadas perdedoras de manera consecutiva. La llegada de una figura con el peso y la experiencia de Pujols podría ser la sacudida que la franquicia necesita.

Un legado de números monumentales

Si bien su rol sería administrativo y táctico, el historial de Pujols como jugador aporta una credibilidad y un respeto inigualables en el camerino de la MLB. Sus estadísticas lo colocan en un club de élite:

-Hits: 3,384 (10.º de todos los tiempos).

-Home Runs: 703 (4.º de todos los tiempos, solo detrás de Barry Bonds, Hank Aaron y Babe Ruth).

-Carreras Impulsadas (RBI): 2,218 (3.º de todos los tiempos, solo detrás de Hank Aaron y Babe Ruth).

-Promedio de Bateo de Carrera: .296.

En el contexto de los Angels (2012-2021):

Pujols bateó para .256 con 222 jonrones y 783 carreras impulsadas en 1,181 juegos, cifras que, aunque inferiores a su pico en St. Louis, lo convirtieron en un pilar ofensivo durante esa década. Además, ganó el único viaje de los Angels a postemporada en su carrera con el equipo, en 2014.

Su etapa en Anaheim, marcada por un contrato de 10 años y $240 millones, fue mixta en términos de rendimiento comparado con las expectativas generadas en St. Louis, pero su estatus de ícono se mantiene. Su experiencia en manejar la presión de un contrato multimillonario y sus dos anillos de Serie Mundial con los Cardinals (2006, 2011) le dan una perspectiva única para guiar a una franquicia que busca desesperadamente el éxito.