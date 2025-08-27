MLB: José Soriano lo rescatable de una temporada olvidable en Angels

Suscríbete a nuestros canales

Angels de Los Ángeles comenzó la temporada 2025 de Grandes Ligas sin expectativas. Lo único a lo que podían aferrarse era competir partido a partido y apareció una luz al final del túnel: José Soriano, un lanzador dominicano que es lo positivo de una campaña para el olvido.

Angels con marca de 62-70 y a 8.5 juegos del comodín de Liga Americana puede dar su temporada por concluida. En ese contexto, aparece Soriano que fue un bálsamo para una campaña desastrosa. El dominicano llegó con buenas actuaciones y un desempeño bastante importante a lo largo del 2025.

José ha mostrado control, velocidad y capacidad para generar rodados. Gracias a eso lo mantuvieron como un abridor confiable, incluso cuando el equipo tenía rachas negativas. Eso le dio la oportunidad de registrar 9-9 con 3.85 de efectividad, alto sí, pero en el contexto de Angels es oro.

Números de José Soriano con Angels de Los Ángeles en 2025

José Soriano tuvo ocho aperturas de al menos 7.0 entradas en 2025. En esos juegos son solo cinco carreras limpias y ponchando a 52 rivales. En esa línea, el dominicano registró 4-1 con 3 juegos sin decisión, consolidándose como brazo confiable en la rotación de Angels de Los Ángeles.

Números de Jose Soriano en 2025

- 27 juegos, 9-9, 3.85 efectividad, 154.1 entradas, 145 hits, 66 carreras limpias, 11 jonrones, 65 boletos, 135 ponches, 1.36 WHIP

¿Puede José Soriano cambiar de equipo en Grandes Ligas?

La temporada baja 2026 puede ser un punto de inflexión para José Soriano y su carrera en Grandes Ligas. Con un contrato hasta 2028 y un salario menor a 800.000 dólares es atractivo para muchos equipos contendientes mediante un cambio por prospectos.

Angels está en proceso de reconstrucción, pero si el equipo no logra afianzar un grupo competitivo podrían verse en la necesidad de salir de un talento como Soriano para consolidar mejor un grupo a punta de prospectos de otras franquicias.