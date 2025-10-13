Dinastía Antetokounmpo en Milwaukee: Primer trío de hermanos activos en la NBA

Suscríbete a nuestros canales

Los Milwaukee Bucks han concretado un movimiento sin precedentes en la historia de la National Basketball Association (NBA) al firmar a Alex Antetokounmpo con un contrato de dos vías (two-way deal), uniéndose a sus hermanos mayores, el dos veces MVP Giannis Antetokounmpo y Thanasis Antetokounmpo.

Es la primera vez en la historia de la liga que tres hermanos están simultáneamente en contratos de plantilla activa con el mismo equipo. El acuerdo de Alex Antetokounmpo, un contrato de doble vía, le permitirá dividirse el tiempo entre los Bucks y su afiliado en la G League, los Wisconsin Herd, equipo con el que ya tiene experiencia previa.

Contexto familiar y trayectoria

Los hermanos Antetokounmpo han sido una de las historias más inspiradoras de la NBA, con Giannis emergiendo como una superestrella global y campeón de la liga (2021). Thanasis, por su parte, ha sido una pieza importante en el vestuario y la cultura de los Bucks desde 2019, desempeñándose como un alero de energía y carácter defensivo.

Alex, el menor de los hermanos, ha desarrollado su carrera en diferentes ligas y equipos desde que no fue seleccionado en el Draft de la NBA de 2021. Después de jugar en España con el UCAM Murcia, pasó a la G League, donde militó con los Raptors 905 y, más recientemente, con los Wisconsin Herd.

La llegada de Alex a los Bucks, aunque sea bajo un contrato de doble vía, no solo cumple un sueño familiar sino que también inscribe a la franquicia de Milwaukee en los libros de récords de la NBA. Si bien Kostas Antetokounmpo (otro de los hermanos, campeón de la NBA con los Lakers en 2020) no forma parte del equipo, la presencia de Giannis, Thanasis y Alex en la organización consolida aún más a los Bucks como el epicentro de la dinastía Antetokounmpo en el baloncesto.

