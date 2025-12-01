Real Madrid TV enciende la mecha arbitral y desempolva el "Caso Negreira"

Suscríbete a nuestros canales

El empate 1-1 del Real Madrid frente al Girona en Montilivi sirvió de catalizador para una de las arremetidas más feroces y directas que se recuerdan desde la televisión oficial del club blanco, Real Madrid TV (RMTV).

El canal no dudó en señalar a los errores arbitrales como la causa directa de la pérdida de puntos, vinculando la actuación del colegiado De Burgos Bengoetxea con el polémico "Caso Negreira".

Las declaraciones emitidas desde RMTV van más allá de la queja puntual y se alinean con un discurso institucional de desconfianza profunda en el estamento arbitral, previamente articulado por el presidente Florentino Pérez en la Asamblea de Socios.

Acusación directa: "Los hijos de Negreira"

El foco de la indignación fue la actuación de De Burgos Bengoetxea y, en especial, la del VAR, al no sancionar dos posibles penaltis a favor del Real Madrid: uno sobre Rodrygo Goes y otro, sobre Jude Bellingham en el partido ante Rayo Vallecano.

“El Madrid tiene cuatro puntos menos por los hijos de Negreira. Negreira no se ha ido. Los hijos de Negreira siguen actuando. Y las pruebas son ese penalti a Rodrygo y ese penalti a Bellingham que en Vallecas no se pitó.”

Esta vehemencia de Real Madrid TV no es un hecho aislado, sino la punta de lanza de una estrategia que busca mantener vivo el debate sobre la integridad arbitral en España.

El discurso del Madrid

Las palabras de RMTV replican la beligerancia mostrada por el presidente Florentino Pérez, quien en la Asamblea General de Socios Compromisarios, denunció que la mayoría de los árbitros activos en la "época Negreira" siguen en funciones.

Sin dudas, esta situación aumenta drásticamente la presión sobre el Comité Técnico de Árbitros (CTA) y su presidente. El arbitraje español se coloca nuevamente en el ojo del huracán, justo en un momento donde la polémica es máxima.

El empate ante el Girona ha desatado una ofensiva mediática que sitúa al Real Madrid en pie de guerra contra el arbitraje español, utilizando el "Caso Negreira" como el argumento definitivo para cuestionar la limpieza de las decisiones que, según el club, les han costado puntos vitales en LaLiga.