Oficial: El FC Barcelona deberá declarar ante el juez por el 'Caso Negreira'

El Barcelona sigue estando en el centro de la polémica, una vez más acapara los focos por el caso Negreira. Según informa la agencia EFE, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona ha llamado a declarar como investigado al Barça. En este sentido, el 27 de enero acudirá la vicepresidenta Elena Fort, quien ha sido la designada como representante del club en este procedimiento.

Sin embargo, hay más citados para esta audiencia frente al juez. También se conoció que para el 06 de febrero, están citados Joan Gaspart y al asesor arbitral del Barcelona Ricardo Segura. El que fuera máximo dirigente culé entre julio de 2000 y febrero de 2003, así como vicepresidente entre 1978 y el 2000, todos deberán explicar los pagos a Enríquez Negreira que se realizaron bajo su gestión. Cabe destacar que, el pasado 18 de septiembre declararon, Sandro Rosell y Bartomeu.

Para el 12 de diciembre, han sido convocados por el juez Laporta, Luis Enrique y Valverde. En el caso del presidente, al igual que con Gaspart, tendrán la obligación de explicar los pagos al exvicepresidente del CTA, mientras que los dos técnicos eran los entrenadores del primer equipo durante el periodo en que se fija la investigación.

Registro del caso

Según explica la agencia EFE, en torno al ámbito fiscal, la jueza ha solicitado al Barça que entregue los contratos originales con las empresas de Negreira Dasnil 95 SL y Nilsad SCP, donde se refleja los servicios de asesoramiento arbitral remunerado desde 2001 hasta 2014.

Finalmente, el centro de la investigación está en los 7,3 millones de euros que el Barcelona pagó entre los años 2001 y 2018 a Enríquez Negreira y a su hijo Javier.