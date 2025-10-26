El Real Madrid toma revancha sobre el Barcelona en el primer clásico de la temporada

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid se llevó el primer Clásico de la temporada 2025/2026 al vencer al FC Barcelona por 2-1 en el Estadio Santiago Bernabéu. Aunque la victoria fue por la mínima, el resultado pareció "mentiroso" ante el caudal de ocasiones de gol generadas por el conjunto blanco, que bien pudo haber firmado una goleada histórica.

Los "merengues" se quedaron con los tres puntos gracias a los goles de sus estrellas Kylian Mbappé y Jude Bellingham, mientras que el descuento azulgrana fue obra de Fermín López, quien aprovechó un error en la salida local.

Un resultado "mentiroso"

Desde el pitazo inicial, el Real Madrid mostró una superioridad ofensiva palpable, generando peligro constante en el área rival. Sin embargo, el muro se llamaba Wojciech Szczęsny.

El portero polaco del Barcelona firmó una actuación memorable, salvando a su equipo en múltiples ocasiones, incluyendo un penal a Mbappé en la segunda mitad. La falta de contundencia blanca y la noche inspirada del guardameta culé fueron los factores determinantes para que el marcador no se disparara a favor de los de casa.

El VAR, foco de la indignación blanca

Como es habitual en el enfrentamiento más mediático de LaLiga, las decisiones arbitrales fueron el tema más candente. El Bernabéu y los propios futbolistas se mostraron visiblemente molestos por varias acciones revisadas por el VAR:

Penal anulado a Vinícius Jr: Una de las jugadas que encendió la polémica fue la anulación de un penal sobre el brasileño. Inicialmente, el árbitro señaló el punto de cal, pero tras la revisión, el VAR consideró que la falta había sido cometida por el propio Vinícius, una decisión que desató la furia por lo dudoso del contacto.

Fuera de juego cuestionable: Un segundo gol del Real Madrid fue invalidado por una posición adelantada que, a ojos de los jugadores y la afición, parecía muy dudosa, privando al equipo de ampliar su ventaja y sembrando aún más el desconcierto.

Final con expulsión y batalla campal

El clímax del partido llegó en los minutos finales, cuando la frustración y la tensión se desbordaron. El mediocampista culé Pedri fue expulsado por doble tarjeta amarilla.

Tras el pitazo final, se produjo una trifulca que involucró a jugadores de ambos equipos. La confrontación más destacada fue el cruce de palabras y empujones entre los madridistas Thibaut Courtois, Dani Carvajal y Vinícius Jr., y la joya azulgrana Lamine Yamal, poniendo un epílogo tenso a una rivalidad que siempre está al límite.

Con esta trabajada victoria, el Real Madrid no solo se llevó la alegría del Clásico, sino que consolidó su posición como líder absoluto de LaLiga. El conjunto blanco suma ya 27 puntos en 10 jornadas disputadas, marcando una distancia importante respecto a su máximo rival.

Por su parte, el FC Barcelona se mantiene en la segunda posición con 22 unidades, viendo cómo la brecha con la cima se agranda tras este crucial enfrentamiento.