LaLiga: Estadísticas de Vinicius en el Clásico Real Madrid- Barcelona

El Clásico no solo dejó emociones en el marcador para los madridistas, sino también un tenso capítulo protagonizado por la estrella brasileña del Real Madrid, Vinicius Jr., cuya sustitución en el minuto 71 encendió acaparó las miradas en el Santiago Bernabéu.

El jugador expresó su furia de forma explosiva al ser reemplazado por orden del entrenador Xabi Alonso, abandonando el campo con gestos de asombro y visiblemente enojado, incluso dirigiendo malas palabras hacia el banquillo antes de marcharse directo al vestuario, ignorando a su técnico y compañeros.

Números de Vinicius en el clásico

El brasileño, a pesar de no haber marcado ni asistido, fue una pieza clave en ataque durante los 71 minutos que estuvo en el campo.

71 minutos jugados

1 penal generado

3 remates

53% de efectividad en pases

37 toques

12 posesiones perdidas

0 goles

0 asistencias

La decisión de Xabi Alonso de retirarlo del juego, con la intención de buscar frescura en el ataque, desató la inesperada reacción de "Vini", que sintió el cambio como un golpe a su rendimiento, generando un momento de alta tensión en pleno Clásico.