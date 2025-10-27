Fútbol español

LaLiga: Estadísticas de Vinicius en el Clásico Real Madrid- Barcelona

Vinicius expresó su furia de forma explosiva al ser reemplazado por orden del entrenador Xabi Alonso al minuto 71’ del clásico español 

Por

Oriana Garcia
Lunes, 27 de octubre de 2025 a las 11:45 am
LaLiga: Estadísticas de Vinicius en el Clásico Real Madrid- Barcelona
Foto cortesía
Suscríbete a nuestros canales

El Clásico no solo dejó emociones en el marcador para los madridistas, sino también un tenso capítulo protagonizado por la estrella brasileña del Real Madrid, Vinicius Jr., cuya sustitución en el minuto 71 encendió acaparó las miradas en el Santiago Bernabéu.

NOTAS RELACIONADAS

El jugador expresó su furia de forma explosiva al ser reemplazado por orden del entrenador Xabi Alonso, abandonando el campo con gestos de asombro y visiblemente enojado, incluso dirigiendo malas palabras hacia el banquillo antes de marcharse directo al vestuario, ignorando a su técnico y compañeros.

Números de Vinicius en el clásico 

El brasileño, a pesar de no haber marcado ni asistido, fue una pieza clave en ataque durante los 71 minutos que estuvo en el campo. 

  • 71 minutos jugados
  • 1 penal generado
  • 3 remates
  • 53% de efectividad en pases
  • 37 toques
  • 12 posesiones perdidas
  • 0 goles
  • 0 asistencias

La decisión de Xabi Alonso de retirarlo del juego, con la intención de buscar frescura en el ataque, desató la inesperada reacción de "Vini", que sintió el cambio como un golpe a su rendimiento, generando un momento de alta tensión en pleno Clásico.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Kylian Mbappé Hipismo La Rinconada
Lunes 27 de Octubre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol