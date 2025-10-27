"¡Me voy del equipo!": La Explosión de Furia de Vinicius Jr. al ser Sustituido en el Clásico

Suscríbete a nuestros canales

El Clásico español de este domingo, que terminó con victoria del Real Madrid sobre el Fútbol Club Barcelona (2-1) en el Spotify Camp Nou, no solo estuvo marcado por la intensidad en el campo, sino también por un tenso incidente en el banquillo. El protagonista fue el extremo brasileño Vinicius Jr., cuya frustración estalló al ser sustituido.

Con el marcador favorable y el reloj marcando el minuto 78, el técnico Xabi Alonso decidió retirar a Vinicius, una decisión que sorprendió a la afición dado que el brasileño había sido uno de los jugadores más activos del Real Madrid, generando peligro constante sobre la defensa blaugrana.

La Explosión: “¡Siempre yo! ¡Me voy del equipo!”

Visiblemente alterado e incrédulo, el jugador de 25 años reaccionó inmediatamente a la indicación del cuarto árbitro.

Según reportes del medio de transmisión DAZN, Vinicius se dirigió directamente al banquillo, repitiendo en varias ocasiones “— ¿Yo?”, dirigiéndose a Xabi Alonso con incredulidad. Al confirmar que era él el sustituido, el brasileño profirió varias frases cargadas de rabia:

“¡Vai tomar no cu!” (Una expresión de frustración y enfado en portugués brasileño, que se traduce como 'vete a la mierda', 'que te den', o 'jódete'). “¡Siempre yo! ¡Yo me voy del equipo! ¡Mejor, me voy!”

En lugar de tomar asiento junto a sus compañeros, Vinicius se dirigió directamente al vestuario. Tras unos minutos de calma, el delantero regresó al banquillo para seguir los últimos minutos del encuentro junto al resto de la plantilla.

Postura del Club y el Entrenador

El incidente refleja no solo la intensidad de un Clásico que siempre genera emociones fuertes, sino también la pasión y el carácter competitivo de Vinicius Jr., que en su deseo de marcar diferencias no pudo contener su frustración.

Por su parte, el entrenador Xabi Alonso evitó profundizar en la polémica durante la rueda de prensa posterior al partido, aunque reconoció la necesidad de abordar el tema internamente. “Son situaciones del juego, decisiones que se toman. Con Vini hablaremos en privado, no es un tema para la prensa”, sentenció Alonso.