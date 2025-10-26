Dani Carvajal tras victoria en el clásico “Se queda hasta corto el resultado”

Suscríbete a nuestros canales

Dani Carvajal fue de los primeros jugadores en hablar ante los medios luego de la victoria 2-1 del Real Madrid ante el Barcelona. El lateral derecho, que jugaba su primer partido luego de estar 29 días de baja tras su lesionado en el Derbi madrileño, pudo disputó 18 minutos en el Clásico y cumplir con lo solicitado por Xabi Alonso.

Aunque no tuvo muchas tareas en el clásico, estuvo presente y rindió.El jugador merengue respondió con solidez defensiva en el último tramo del partido. El capitán se mostró feliz de regresar al campo y lo hizo saber en su análisis post-partido.

Dani Carvajal, comentó para los micrófonos de Real Madrid TV “Merecida victoria. Se queda hasta corto el resultado. Una victoria clave contra un rival directo”.

Sobre el trabajo del Real Madrid en el clásico “Hemos estado bien sin balón. Sabiendo cuándo teníamos que presionar alto. Ahí ha sido la clave. Hemos sufrido poco”.

Ganarle al Barcelona

“Es una maravilla. Ganarle al Barcelona aquí en tu casa… Pero son tres puntos, toca seguir” respondió Carvajal respecto a la victoria de hoy.

Sobre el ambiente del Bernabéu “Ha sido espectacular. Su apoyo ha sido fundamental desde la llegada del autobús. Darles las gracias, nos han dado fuerza en los momentos más duros”.