¡Alerta NBA! Los Lakers se posicionan por Giannis Antetokounmpo en un futuro traspaso

Los rumores que rodean el futuro de Giannis Antetokounmpo en los Milwaukee Bucks continúan calentando el ambiente de la NBA. A pesar de tener un contrato garantizado hasta 2027 (con una opción de jugador para la 2027-28) y ser la cara de la franquicia que llevó al campeonato en 2021, las recientes declaraciones del Greek Freak sobre la posibilidad de cambiar de aires si el equipo no está en posición de ganar, han reavivado el interés de varios pesos pesados de la liga.

Los Ángeles Lakers se están posicionando activamente para ser un contendiente serio si Antetokounmpo decide pedir un traspaso en el futuro. El analista Buha reveló que, si bien el destino preferido de Giannis ha sido reportado como los New York Knicks (y no los Lakers), la negativa de Milwaukee a negociar con Nueva York podría abrir una ventana para el equipo californiano. "Si eso no puede suceder, y Milwaukee se niega a jugar a la pelota con New York, entonces los Lakers pueden abalanzarse y potencialmente ofrecer un paquete competitivo", explicó Buha.

Los Lakers han estado "posicionándose como un futuro equipo con espacio salarial a principios de la temporada baja 2025", aunque recientemente han mostrado una "apertura a comerciar, a aceptar dinero a largo plazo". Esta estrategia sugiere que la gerencia de los Lakers está dispuesta a realizar movimientos financieros y de roster significativos para tener la flexibilidad necesaria para adquirir a una superestrella de la talla de Antetokounmpo.

Los rumores y el compromiso de Giannis

Los rumores no son nuevos, pero tomaron fuerza debido a la propia estrella. Antetokounmpo ha sido enfático en su compromiso con la excelencia y la búsqueda de otro anillo, llegando a decir: "Quiero estar en una situación en la que pueda ganar. Creo en este equipo". Sin embargo, también añadió una frase que sirvió de catalizador para la especulación: "Ahora, si en seis o siete meses cambio de opinión, creo que eso también es humano."

El contexto deportivo reciente de los Bucks y la edad de Giannis, quien cumplirá 31 años en diciembre de 2025, sugieren que el tiempo para maximizar su pico de rendimiento es limitado.

Estadísticas que lo respaldan

Cualquier equipo interesado en Giannis Antetokounmpo busca a uno de los jugadores más dominantes de la historia reciente de la NBA. Su palmarés es impresionante:

-2x MVP de la temporada (2019, 2020)

-Campeón de la NBA y MVP de las finales (2021)

-Mejor defensor de la NBA (2020)

-Múltiples inclusiones en el mejor quinteto de la NBA y el mejor quinteto defensivo.

Sus estadísticas en la temporada 2024/2025 con los Bucks (70 partidos jugados, 34.3 minutos por partido) reflejan su impacto continuo:

Promedio por partido:



-Puntos (PTS): 30.5

-Rebotes (REB): 12.2

-Asistencias (AST): 6.5

-Robos (STL): 0.9

-Tapones (BLK): 0.9

Con promedios de carrera de más de 25 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias desde la temporada 2017-2018, Giannis se mantiene como una fuerza generacional.

El panorama es claro: mientras los Knicks se perfilan como su destino ideal, el poder de mercado de Los Ángeles Lakers y su preparación financiera podrían convertirlos en la opción más viable si Milwaukee se resiste a negociar con la franquicia neoyorquina, manteniendo la NBA en vilo ante un posible terremoto en el mercado de traspasos.

